Narin cinayetinde 7 dakikalık kritik kamera kayıtları ortaya çıktı. Kucağında cesetle 150 metre yürümüş

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında çuval içinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın soruşturması devam ediyor. En önemli delilin TÜBİTAK’a gönderilen kamera kayıtları olduğu düşünülüyor.

SİLİNEN KAYITLAR DA TÜBİTAK’TA

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, 2 Eylül’de amca Salim Güran’ın tutuklanmasının ardından, aile bireylerinin evlerine taktırdığı ve 8 Eylül’de Narin’in cesedinin bulunması üzerine sildikleri kamera görüntülerinin geri getirilmesi için kayıt cihazının imajı da TÜBİTAK’a gönderildi. 6 kişilik bilirkişi heyeti tarafından incelenecek olan bu görüntülerin soruşturmaya yön vereceği belirtiliyor.

ARACIN YÖNÜNÜ GERİYE ÇEVİRİP ÇUVALLA YÜRÜMÜŞ

Askeri üs bölgesine ait Şahin Gözü kamerası kayıtlarında, itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın 23 AN 630 plakalı aracıyla köyden dere yatağına doğru ilerlediği ve dereye yakın bir noktada durduğu görülüyor. Bahtiyar’ın aracını ağaçların altına park ettikten sonra yönünü köye doğru çevirdiği, ardından da araçtan içinde Narin’in cesedinin bulunduğu çuvalla inip dere kıyısına doğru yürüdüğü tespit edildi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ TESPİT EDİLDİ

Uydu görüntülerinin incelenmesi sonucu, Bahtiyar’ın 150 metre yürüyerek cesedi çuval içinde toprağın su ile birleştiği noktaya taşıdığı ve burada çuvalın ağzını bağlayıp bir süre beklediği belirlendi. Uydu görüntülerine göre, Bahtiyar’ın cesedi çuval ile birlikte dereye bıraktığı tespit edildi.

CESEDİ GÖRÜLMESİN DİYE KAYALARIN ALTINA SAKLAMIŞ

Soruşturma dosyasına göre, Nevzat Bahtiyar, cesedin akıntıya kapılması veya kıyıya vurması durumunda çevredeki çobanlar veya köylüler tarafından fark edilebileceği ihtimaline karşı cesedi kaya parçası altına sıkıştırıp üzerini büyük kaya parçalarıyla kapatarak gizlemeye çalıştı. Bu şekilde, cesedin su içinde hızlıca çürümesini ve delillerin açığa çıkmasını engellemeyi amaçladı.

Çözümü yapılan görüntüler, itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın savcı huzurunda yaptığı yer gösterme ve tatbikat tutanaklarını da doğruladı. Dosyadaki yer gösterme tutanağına göre, Bahtiyar, 150 metre yürüdükten sonra cesedi su ile toprağın birleştiği noktada kaya parçası altına sabitleyerek gizledi ve ardından aracıyla bölgeden uzaklaşıp Çarıklı beldesi yönüne hareket etti.