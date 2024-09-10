Narin cinayetinde itirafçıya tutuklama talebi

Narin soruşturmasındaki sır perdesi, 48 yaşındaki sıva ustası N.B'nin ifadesiyle aralandı. Jandarmaya ifade veren N.B, Narin'in cansız bedenini ortadan kaldırmak için Narin'in amcası S.G'nin kendisine 200 bin lira teklif ettiğini söylemişti.

İTİRAFÇI TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Narin Güran cinayeti soruşturmasının itirafçısı Nevzat.B, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Narin Güran, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos tarihinde kayboldu.

Narin Güran’ı arama çalışmaları o günden beri sürerken küçük kızdan acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Narin’i kimin öldürdüğü merak edilirken, olayla ilgili itirafçının yaptığı açıklamalar ve bulunan yeni deliller üzerinden soruşturma devam ediyor.

İTİRAFÇI HER ŞEYİ ANLATTI

Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in ölümü sonrası başlatılan soruşturmada acı bir itiraf geldi.

48 yaşındaki sıva ustası Nevzat B, isimli şahıs, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne nasıl sakladığını itiraf etti.

Şahsın verdiği ifade de Narin'in amcası ve mahalle muhtarı S.G, Narin'in cansız bedeninin ortadan kaldırılması için N.B'ye 200 bin lira teklif etti.

Ardından S.G. ile ayrılan N.B, çuval içine koydukları Narin'i, Eğertutmaz Deresi'ne taşıdı. Çuvalın içine suda batması için dereden 15-20 kilo ağırlığındaki taşları koydu, ağzını bağlamak için de Narin'in çantasındaki ipi kullandı.

Ardından Tavşantepe Mahallesi'ne dönen N.B, S.G. ile birlikte Narin'i arama çalışmalarına katıldı.

İfadesi yaklaşık 2 buçuk saat süren N.B, dereye gömerken cesedin Narin'e ait olduğunu anladığını söyledi.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILDI

Amca S.G'nin tutukluluk hali devam ederken gözaltındaki 24 kişinin işlemleri de devam ediyor.

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu noktada jandarma ekipleri yeni bir keşif çalışması başlattı.

İtirafçı olan şüpheli, Cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yerine getirildi.

Narin Güran soruşturması devam ederken, her şeyi anlatan itirafçı Nevzat.B, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.