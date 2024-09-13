Narin cinayetinde yeni gelişme. Amca Salim Güran'ın sildiği kayıtlar geri getirildi

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili devam eden soruşturmada her gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Cinayete ilişkin başlatılan soruşturmada Narin'in tutuklu amcası Salim Güran'ın telefon kayıtlarının çözülmeye başlandığı belirtildi. Söz konusu telefon kayıtları için üç kişilik bilirkişi heyeti atandı. Gerçekleştirilen çalışmayla Kürtçe olan telefon kayıtları Türkçeye çevrilecek.

SİLİNEN KAYITLAR GERİ GETİRİLDİ

Amcanın cep telefonuna ses kayıt programı indirdiği, ardından bu programı sildiği ve siber suçlarla mücadele şubesindeki uzman ekiplerin bu kayıtları geri getirdiği ortaya çıktı.

AMCA YENİDEN İFADE VERİYOR

Soruşturma kapsamında ilk tutuklanan, otomobilinde DNA tespit edilen amca Salim Güran'ın ifadesinin de yeniden alınacağı öğrenildi.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, soruşturma kapsamında 15 yaşındaki R.A.'nın ikinci kez gözaltına alınacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan sonra cansız bedeni 8 Eylül tarihinde mahalleye yakın Eğertutmaz Deresi’nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Devam eden soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.