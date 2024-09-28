Narin cinayetinde yeni gelişme. Somut delil bulundu

Narin cinayetine ilişkin devam eden soruşturma kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Şu anda Tutuklu olan ve Narin'i gömen Nevzat Bahtiyar’ın olay zamanı saat 15.40 ile 16.30 saatleri arasında dere yatağının bulunduğu alanda aracının görülmesi ve telefonun buradaki baz istasyonundan sinyal vermesiyle ilgili bölgeyi gören askeri üs bölgesine ait kamera kayıtları incelenmişti.

Nevzat Bahtiyar’ın dere yatağına yakın alanda, kırmızı renkli aracının 50 dakika boyunca park halinde durduğu ifade edilmişti.

CESEDİNİN BULUNDUĞU YERDE 2 ŞAHIS ŞAHİN GÖZ'E YAKALANDI

Yaşanan olay sonrası 'Şahin Göz' kamerasına ise olay günü 2 şahıs takıldı. Bu somut deliller incelenmek için TÜBİTAK'a gönderildi.

SES KAYDI YAPILAN KAMERALARA EL KONULDU

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın büyük bir dikkatle yürüttüğü soruşturma kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Bağlar İlçe Jandarma ekipleri Narin'in mahallesinde çalışmalarını devam ettiriyor. Anne, amca, ağabey, yenge gibi pek çok aile üyesinin tutuklu olduğu olayda son olarak Narin'in amcaları Hüseyin, Memduh, Erhan ve Barış Güran'ın evinde arama gerçekleştirildi. Öte yandan evlerinde bulunan kamera görüntülerine de el konuldu. Bu görüntüler de incelenmek için TÜBİTAK'a gönderildi. Görüntülerin incelenmesinden sonra soruşturmanın seyri de değişecek.