Narin Güran cinayetinde iddianame tamamlandı. Narin’in katili kim

5 Eylül tarihinde kuran kursundan çıktıktan sonra evine doğru giden Narin Güran’dan bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin endişeli bekleyişi devam ederken Diyarbakır Emniyeti geniş çaplı bir arama başlattı. Aramaların 3. gününde, Narin’in cansız bedeni, evine 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde, okul çantasıyla beraber bulundu. Bu tüyler ürperten görüntü küçük kızın cinayete kurban gittiği belirtildi.

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre Diyarbakır’da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde, Ankara'dan gelen özel ekibin bulduğu bulgular dava dosyasına eklendi. Soruşturmada iddianame tamamlandı.

İDDİANAME HAZIR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk’in başkanlığında toplanan savcılar, Narin Güran cinayetiyle ilgili iddianameyi hazırladı. İddianamede, cinayetin planlı bir şekilde yapıldığı ve delillerin karartılmaya çalışıldığına dikkat çekildi. Başsavcı Çelenk, iddianamenin ağır ceza mahkemesine gönderileceğini ve adaletin yerini bulacağını ifade etti.

İddianamede cinayetle ilgili bir numaralı sanık olarak muhtar amca Salim Güran gösterildi. Muhtarın cinayeti organize ettiği ve diğer şüphelilerle iş birliği yaparak Narin’in ölümüne neden olduğu belirtildi. İddianamede, suçlamaların ciddi delillere dayandığı ve sanıkların birçoğunun olay yerinde bulunduğuna dair kanıtlar olduğu belirtildi.

22 SANIK YARGILANACAK

İddianamenin ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edilmesi halinde 12’si tutuklu toplam 22 sanığın yargılanma süreci başlayacak.