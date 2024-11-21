Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme! Avucunda saç ve kıl örnekleri çıktı

Türkiye'yi derinden sarsan Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor.

Narin'in cinayetine yönelik gündeme sıcak bir gelişme düştü. Narin'in cansız bedeninin incelenmesinde, sol elinin avuç içinde saç teli ve birkaç kıl örneği olduğu ortaya çıktı.

Adli Tıp Kurumu raporunda ortaya çıkan detaylara göre 77 nolu bulgu olarak İstanbul'a gönderilen saç teli ve kıl örneklerinin yapılan makroskobik incelemesinde köklü yapıda olduğu tespit edildi.

Delil olarak elde edilen bu saç teli ve kıl örneklerinin, kime ait olduğuna dair raporda bir detay yer almıyor.

AVUÇ İÇİNDEKİ SAÇ VE KILLAR KİME AİT?

Narin'in otopsi raporunda çarpıcı detaylar da yer aldı. Öyle ki küçük kızın otopsisi sırasında sol avuç içinde bir adet uzun saç teli ve birkaç adet 0,5 cm uzunluğunda kıla rastlandı.

Adli Tıp, kıl örneklerinin yapılan makroskobik incelemesinde köklü yapıda olduğu bilgisine ulaşıldı. Raporda saçın köklü olduğu ancak DNA analiz çalışmalarına cevap verilmediği yer aldı.

Ayrıca Narin'e ait olduğu bildirilen atlet üzerinden alınan kıl örneği ve şort üzerinden alınan kıl örneklerinin kök ve kök kılıfı içermediğinden dolayı DNA analiz çalışmalarına alınmadığı da belirtildi.