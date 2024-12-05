Narin Güran cinayetinde yeni şüpheli ortaya çıktı. İşte kritik detay

Raporda, atlet üzerinden alınan biri 16, diğeri 11 santimetre ve kahverengi kıl örneklerinin de köksüz olması nedeniyle çalışmaya alınmadığı ifade edildi.

Raporun sonuç kısmında, "Mitokondriyal DNA'da yüksek oranda polimorfizm gösteren kontrol bölgesindeki bazların sekanslanması ile elde edilen verilere göre, Yüksel, Enes ve Narin Güran'a ait mitokondriyal DNA dizilerinin birbiriyle aynı olduğu tespit edildi” bilgisi verildi.

CİNAYETİ ÜSTLENMESİ İÇİN SES KAYDI DA DOSYADA

İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın eşine yapılan cinayeti üstlenmesine dair teklif de dava dosyasına girdi. Söz konusu teklifin ses kaydı detayında şu konuşmalar yer aldı:

Gazal Bahtiyar: Deseydin enayi var karşınızda. Onlar yapsın, onun üstüne atsın, evi versin Gazal'a. Ben onu Nevzat'a kurban ederim. Dünya malına mı kanacağım? Nevzat'ın evini yıktılar, evine ateş attılar.

Hasan K: Ben dedim çocukları bana söyledi, 'Arabamızın devrini bize versinler.' (Güran ailesi) Küçük kardeşleri, 'Tamam arabanın devri mesele değil. Zamanı gelince veririz.' dedi

Gazal Bahtiyar: Kendileri öldürdü, onlar kızlarını öldürdü, bizimkinin boynuna koydular. Sonra teklif göndersinler.

Hasan K: Bana söylediler, ben de söylerim dedim.

Gazal Bahtiyar: Söyle ayaklarını denk atsınlar, bana kelimeler söylemesinler amca. Bu fukarayı hapiste çürüttüler.

BAHTİYAR’IN AVUKATINDAN YENİ İDDİA: SAÇ VE KIL YENGE HEDİYE’YE AİT OLABİLİR

Narin Güran’In avucunda ve çamaşırlarında bulunan saç ve kıllarda tespit edilen DNA’nın, Narin’in anne soyundan birine ait olduğu ortaya çıktı.

“Neler Oluyor Hayatta” programına konuşan Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, saç ve kıl örneklerinin yenge Hediye Güran’a da ait olabileceğini iddia etti.

Avukat Eryılmaz’a göre, anne Yüksel Güran ya da ağabey Enes Güran’ı işaret eden bu yeni delil, aynı zamanda yenge Hediye Güran’ı da şüpheliler arasına sokuyordu. Çünkü yenge Hediye Güran, sadece Narin’in amcasının eşi değil, aynı zamanda anne Yüksel Güran’ın da dayısının kızı.

Eryılmaz, Nevzat Bahtiyar’ın çelişkili ifadeleri için ise” İlk ifadesini kendisini ve ailesini güvende hissetmediği için verdiğini söyledi. Ama sonra doğruları anlatmaya başladı. Son ifadesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Son ifadesi HTS kayıtlarıyla da uyumlu. 26 Aralık’taki duruşmada bu son ifadenin arkasında duracağız” dedi.