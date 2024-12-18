Narin Güran cinayetini çözecek delil bulundu. Sanıklardan biri köşeye sıkıştı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeninin bir derede çuval içinde bulunmasından sonra cinayetle ilgili dava süreci hızla ilerliyor. Olayla ilgili tutuklanan amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, davanın seyrini değiştirebilecek önemli bir gelişmeyi açıkladı.

SALİM GÜRAN’IN TELEFONUNDA ADIMSAYAR UYGULAMASI TESPİT EDİLDİ

Avukat Onur Akdağ, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, cinayet şüphelisi Salim Güran’ın telefonunda bir adımsayar uygulamasının bulunduğunu ifade etti. Bu verilerin, cinayetin çözülmesine önemli katkı sağlayabileceği belirtildi.

“EĞER EVDEYSE ADIM SAYISI SINIRLI OLUR”

Avukat Akdağ, adımsayar verilerinin olayın aydınlatılması için nasıl bir öneme sahip olduğunu belirterek şunları söyledi,

“21 Ağustos’ta Narin’in kaybolduğu ve cinayetinin işlendiği zaman dilimi olan 15.00 ile 16.00 arasında Salim Güran evde olduğunu söylüyor. Ancak baz raporunda, Salim’in kendi evi ile Arif’in evi arasında sürekli bir hareketlilik gösterdiği iddia ediliyor. Eğer gerçekten evdeyse, atılan adımların sayısı çok sınırlı olmalı. Ancak iddia edildiği gibi Arif’in evi, ahır ve müştemilatında hareket ettiyse, bu durumda adım sayısı belirgin bir şekilde artar.”

TELEFON İNCELEMESİ OLAYI AYDINLATABİLİR

Salim Güran’ın telefonunun mahkemeye sunularak incelendiğini ifade eden Akdağ, “Bir aksilik olmazsa, adımsayar uygulamasındaki veriler olayın çözülmesinde çok büyük rol oynayacak” ifadelerini kullandı.

WHATSAPP ARAMALARINDAKİ ŞÜPHELİ İLETİŞİM

Salim Güran’ın daha önce sildiği bazı WhatsApp aramaları da çözümlenmişti. Gerçekleştirilen incelemeler, amca Salim Güran’ın, Narin’in kaybolduğu ilk günlerde, kendi çocukları ve yaşı küçük yeğenlerini, ifadelerini nasıl vermeleri gerektiği konusunda yönlendirdiğini ortaya çıkarmıştı. Ayrıca, Güran’ın köye gelen pedagoglarla sık sık görüştüğü bilgisi de dikkat çekmişti.