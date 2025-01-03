Narin Güran davasında ismi geçen imam hakkında flaş karar

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Tavşantepe Mahallesi’nde 8 yaşındaki Narin Güran, dere kenarında çuval içinde ölü halde bulunmuştu. Türkiye’nin konuştuğu davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış, itirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında ise 4 yıl 6 ay hapis cezası kesilmişti.

İMAM HAKKINDA FLAŞ KARAR

Detaylar ortaya çıktıkça kan donduran davada soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Tavşantepe imamı R.K. hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu öne sürülen imam R.K., Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ihraç edildi. İddiaların ardından açığa alınan R.K. hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi. Hazırlanan raporudan sonra imam R.K., meslekten ihraç edilirken, karar imama tebliğ edilerek durum bildirildi.