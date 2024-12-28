Narin Güran davasında karar açıklandı: 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Diyarbakır Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nin yanında cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada 3.duruşma Diyarbakır Adliyesi'nde görüldü.

Dün amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar ile beraber Enes Güran'ın savunmaları yapıldı. Bugün Enes'in son avukatının ardından anne Yüksel Güran'ın da savunması alındı.

DİYARBAKIR İL EMNİYET MÜDÜRÜ'DE ADLİYEYE GELDİ

Mahkeme başkanı Ramazan Dündar'ın duruşmayı bu geceye kadar devam ettireceğini ve kararlarını bu akşam 21.00'de açıklayacaklarını söylediğini açıklamıştı. Saat verilmesinin ardından Diyarbakır İl Emniyet Müdürü'de adliyeye geldi.

3 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI

Narin davasında karar çıktı. Yüksel Güran, Salim Güran ve Enes Güran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Nevzat Bahtiyar'a "Suç delillerini gizleme ve yok etmekten" 4 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, diğer sanıklara ise "Narin Güran'ı boğarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

AMBULANS EKİBİ KARAR SIRASINDA MAHKEMEDE YER ALDI

Hakim kararın 21.00'de açıklanırken mahkeme salonunda ambulans ekibinin de yer almasını istemişti. Karar açıklandığı sırada ambulans ekibi de mahkeme salonunda yer aldı.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Tavşantepe köyünde kaybolan Narin Güran'ın cesedi, 19 gün sonra bir çuvalın içinde köye yakın bir dere yatağına gömülmüş halde bulunmuştu. Adli Tıp Kurumu raporuna göre Narin, kaybolduğu gün boğularak öldürüldü.

Zanlılardan Nevzat Bahtiyar, jandarmada verdiği ifadede köyün muhtarı amca Salim Güran'ın talimatıyla para karşılığı cesedi gömdüğünü söylemişti. Bahtiyar daha sonra ise iki kez ifadesini değiştirdi.

Bir ay içinde birbiriyle çelişen ifadelerin yer aldığı üç ayrı ifade veren Bahtiyar, muhtarın tehditleriyle bunu yapmak zorunda kaldığını öne sürdü.

Bu iddialara karşı çıkan Salim Güran, olay günü Nevzat Bahtiyar'ı hiç görmediğini, olayın yaşandığı gün ve saatlere ait WhatsApp yazışmalarını da, seks işçileriyle yaptığı görüşmeler olduğu için sildiğini öne sürdü.

İddianamede, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre şüphelilerin olay anında aynı yerde olduğu tespitine yer verildi.

Akrabaların "çelişkili ifadeleri, şüpheli tavırları, sergiledikleri tutarsız davranışlar" iddianamenin temel dayanaklarındandı.

İLK DURUŞMADA NELER YAŞANMIŞTI?

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

"İştirak halinde çocuğu kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ile birlikte Narin'in cesedini taşıdığı iddia edilen Nevzat Bahtiyar, 7 Kasım Perşembe günü ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

İlk gün sanıkların dinlendiği duruşma, ikinci gününde de tanıkların dinlenmesiyle devam etti ve duruşma boyunca 6'sı tutuklu 22 sanık ve tanık dinlendi.

Güran ailesinin avukatlarının talebi üzerine 9 Kasım'da yeni tanık ve savunmalar dinlendi.

Mahkeme başkanı, Güran ailesi avukatlarının mahkemeden talep ettiği jandarma karakoluna ait görüntülerin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlandığı ve mahkemeye sunulduğunu belirtti.