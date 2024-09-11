Narin Güran soruşturmasında imam serbest bırakıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Narin Güran soruşturmasında imam serbest bırakıldı

Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran'ın soruşturmasında gözaltına alınan Tavşantepe köyü imamı serbest bırakıldı.

Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde sekiz yaşındaki Narin Güran'ın cinayetini konu alan soruşturma devam ediyor. Narin'in cansız bedeni, birkaç gün önce komşu köyde cenaze namazı kılındıktan sonra, öldürüldüğü köyde toprağa verilmişti.

KÖYÜN İMAMI VE AMCANIN EŞL AKŞAM GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında, Tavşantepe Köyü'nün imamı R.K. ile Narin'in büyük amcası Hüseyin Güran'ın ikinci eşi olan 40 yaşındaki bir kadın, dün akşam gözaltına alındı. Bu gelişme ilk olarak Halk TV muhabiri Ferit Demir tarafından duyuruldu.

İMAM SERBEST BIRAKILDI

Demir, son dakika bilgisi olarak, İsmail Küçükkaya'nın "Yeni Bir Sabah" programına bağlanarak, imam R.K.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığını açıkladı.

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