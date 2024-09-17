Narin Güran'ın yengesi için tutuklama talebi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in yengesi Hediye Güran ve kuzenleri Ş.K. ile İ.K., adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan kuzenler Ş.K. ve İ.K. serbest bırakılırken, yenge Hediye Güran hakkında cinayete iştirakten tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe başvuruldu.

2 KUZEN SERBEST BIRAKILDI

HTS kayıtlarına göre Hediye Güran, cinayetin işlendiği düşünülen saatlerde Narin'in yaşadığı eve iki kez giriş çıkış yapmış. Annenin ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler de alınırken, tutuklu anne Yüksel Güran ifadesinde, o saatlerde Hediye Güran ile birlikte olduğunu belirtmişti.