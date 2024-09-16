Narin soruşturmasındaki kişiden flaş iddia! İşte savcıların üstünde durduğu en güçlü senaryo

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti, ülke gündeminde geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Cinayet soruşturması kapsamında Narin’in annesi, ağabeyi, amcası ve diğer yakınlarının da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı. 25 gün geçmesine rağmen, cinayetle ilgili kimin ve neden sorumlu olduğu hala netleşmedi.

Son gelişmelere göre, Narin’in ağabeyi, amcası ve yengesinin yer aldığı bir sahne ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Narin’in, konuşkan ve kendini iyi ifade eden bir çocuk olduğu belirtilirken, bu nedenle görmemesi gereken bir durumu gördüğü için öldürülmüş olabileceği düşünülüyor.

"TÜRK TOPLUMUNUN KALDIRAMAYACAĞI BİR ŞEY GÖRDÜ"

Sözcü TV İstanbul Haber Müdürü Cem Özkeskin, soruşturmaya dahil edilen bir kişiyle yaptığı görüşmeye dayanarak konuşulan iddiaları kamuoyuyla paylaştı.

"Narin 20 Ağustos akşamı amcasının evinin yakınındaki ahırda maalesef Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü” diyen Özkeskin, olayla ilgili iddiaları şu sözlerle anlattı:

“Bu işin planlı olduğunu, o gün olayın sıcaklığıyla bu plan örgüsünün kurulamayacağını düşünüyor olursak, bir gün önce görülmüş bir şeyin bir gün sonra Kur'an kursundan sonra planlandığını da bir mantık çerçevesine oturtmuş oluyoruz.

"NARİN SUSMAZ, KESİN ANLATIR"

Narin'in şöyle bir özelliği var. Yakın köylerden görüştüğüm insanlardan Narin'i tanıyanların söylediğine göre kendisinin Türkçe iletişimi çok kuvvetli. Kendisini çok iyi anlatabilen, belagati yüksek bir çocuk. Bundan kaynaklı olarak onun görmüş olması biraz da 'Bu susmaz, bu kesin anlatır' şüphesi uyandırmış yakalananlarda."

"ABİN VE İKİ ARKADAŞI EVİN ARKASINDA"

Tutuklanan muhtar amca Salim Güran ile 15 yaşındaki işçisi arasında geçen "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta", "Tamam henüz bende değil/tamam daha ölmemiş” mesajlarını anımsatan Özkeskin şöyle devam etti:

"Soruşturmaya dahil olmuş haber kaynağımız bu mesajların geri planına hakim. O mesajlarda şu var: Salim Nüran, Narin'in annesi Yüksel Güran ve Narin'in diğer amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran bu olayın içinde gibi görünüyor. Aynı şekilde içinde olan ya da içinde olmaya sürüklenen kişi de abi Enes Güran.

Olay örgüsü şöyle: Narin o gün Kur'an kursundan evine gidiyor. İddiaya göre sadece anne evde. Anne Narin'e diyor ki 'Abin ve iki arkadaşı evin arkasında, onların yanına git.'

Narin abisinin yanına yönlendiriliyor. Sonra abi Enes Güran, amca Salim Güran'ı arayıp 'Narin yanımızda' diyor. Salim Güran 'Tamam ben oraya hareket ediyorum' diyor iddiaya göre. Oraya ulaştıktan sonra Narin'e orada yapılan müdahale büyük ihtimalle maalesef boğulduğu yönünde. Bir cisimle mi yoksa elle mi, fiziki müdahaleyle mi, onu adli kaynaklar, resmi kaynaklar gösterecektir.

“3 ARKADAŞI YOLDA ARABADAN İNDİRİYOR”

Boğulma sonucu Narin'in burnu kanıyor. Zaten Salim Güran'a kayıtlı olmayan aracın içinde bulunan o kan örneği de Narin'in burnundan gelen o kanlar. Salim Güran, abi Enes Güran, Narin ve abi Enes Güran'ın iki arkadaşı o araca biniyorlar. Yarı yolda amca bu üç çocuğu indiriyor, Narin'le baş başa kalıyor ve benzin istasyonuna gidiyor. Benzin istasyonundan yaptığı alışveriş ıslak mendil; büyük ihtimalle kanları silmek istedi.

Mesajların geri getirilebilen kısmı burada kesiliyor. Haber kaynağının iddiasına göre bu mesajlar 27 Ağustos'ta Diyarbakır Savcılığına iletiliyor. Zaten Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'un daha Narin bulunmamışken 'Yüksek şüphe var' dediği yüksek şüphenin kaynağı da bu mesajlar.

Çünkü amca orada Enes Güran'la, Yüksel Güran'la konuşmasında 'Narin'i ben katlettim' diyor haber kaynağının iddiasına göre.

"2011'DE SALİM GÜRAN'IN KARDEŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞ"

Aynı haber kaynağından aldığım bilgiye göre 2011'de Salim Güran'ın öz kardeşi öldürülmüş. Cinayetin sonunda 18 yaşında gencecik bir çocuk tutuklanmış, yine başka bir aile üyesi. Haber kaynağının iddiasına göre Salim Güran bu cinayeti işledi ve bu çocuğa üstendirdiler. Bakıyoruz ki Narin'in ablasının da merdivenden düşerek hayatını kaybettiği söyleniyor. Böyle bakınca aile böyle organize işlere girişebilecek bir görünümde geliyor bize ister istemez."