Narin'in ailesinin soğukkanlı önlemleri pes dedirtti! Teknik takibi böyle atlatmışlar

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledildiği olaya ilişkin her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Narin cinayeti soruşturmasında savcılık aile fertleri ve yakınları hakkında teknik takip ve ortam dinlemesi kararı alsa da Narin'in ailesinin bu kararları delmek için önlem aldığı öğrenildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü’nde kaybolan 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni, köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi’nde 19 gün sonra bulunmuştu. Küçük kızın kaybolduğu gün öldürüldüğü belirlenmişti.

Narin’i bulmak için yürütülen soruşturmada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilere yönelik bir dizi teknik takip kararı almıştı. Karar gereği şüpheli isimlerin cep telefonları dinlendi ve bu kişilere yönelik ortam dinlemesi yapıldı.

YÜKSEK SESLE MÜZİK AÇARAK ENGELEMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Ferit Demir, Halktv yayınında soruşturma sürecine ilişkin çarpıcı detayları aktardı. Daha önce köydeki birçok kişinin ifadelerinde suskun kaldığını aktaran Ferit Demir, şüphelilerin, ortam dinlemesine karşı müzik sesini açarak önlem almaya çalıştığının belirlendiğini söyledi. Üstelik alınan tek önlemin müzik sesi açmak olmadığı da anlaşıldı.

NARİN KAYBOLUR OLMAZ TÜM MESAJLAR SİLİNDİ

Aktarılan bilgilere göre, Güran ailesinin bir çok üyesi Narin’in kaybolduğu 21 Ağustos’tan sonra WhatsApp yazışmalarını telefonlarından sildi. Aynı şekilde telefon görüşme kayıtları da silindi. Hatta bazı aile üyeleri bununla da yetinmeyerek telefonunun değiştirdi.

ORTAM DİNLEMESİNE KARŞI MÜZİKLİ ÖNLEM

Güvenlik ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Güran ailesi üyeleri, Jandarma’nın ortam dinlemesi yapığı bilgisini alınca önlem almaya başladı. Bu bilginin kim tarafından sızdırıldığı henüz bilinmezken Güran ailesi erkeklerinin katıldığı en az 7 ayrı aile meclisi toplantısının yapıldığı belirlendi. Bu toplantılar kimi zaman açık alanda kimi zaman da kapalı alanda yapıldı. Toplantıda konuşulanların anlaşılmaması için yasta olması gereken aile fertleri yüksek sesle müzik açtı.

DELİL OLABİLECEK HALI, KANEPE ÖRTÜLERİ VE YOLLUKLAR YIKANMIŞ

Güran ailesi üyelerinin, çoğu zaman Narin'in muhtar amcası Salim Güran’ın birçok kez verdiği talimatlar ile hareket ettiği de biliniyor. Narin’in katledildiği baba evinde birçok halı koltuk örtüsü yolluk ve masa örtüleri ile birlikte, anne Yüksel Güran’ın kıyafetlerinin çamaşır makinesinde yıkandığı yine evdeki halıların en az iki kez yıkandığı tespit edildi.



YENGE YIKIMA İŞLERİNİ HALLETTİ

Yıkama işlerini yenge Hediye Güran’ın organize ettiği ve Narin’in cansız bedeninin evden çıkarılması sonrası Salim Güran’ın talimatı ile, yengeler Hediye Güran, Maşallah Güran ile anne Yüksel Güran’ın halıları yıkadıkları ortalıkta bulunan birçok örtüyü de yıkadıkları öğrenildi.

Hatta anne Yüksel Güran'ın, evdeki çamaşır makinasına kapasitesinin üzerinde çalıştırılması sonucu bozulduğu ve bunun üzerine yıkanması gereken örtü ve kıyafetlerin Hediye Güran’ın evine götürülerek burada yıkandığı tespit edildi. Özelikle evin giriş kapısında yer alan geniş ara holün ve Narin’in katledildiği iddia edilen odadaki bütün örtülerin yıkandığı belirlendi. Yerlerin de defalarca silindiği çamaşır suyu ile yakındığı belirtiliyor.

EN AZ İKİ KEZ BANYO YAPTILAR

Edinilen bilgilere göre bütün aile üyelerinin, özellikle Hediye Güran, Maşallah Güran ile Yüksel Güran’ın 21 Ağustos günü en az 2 defa banyo yaptıkları yine Salim Güran’ın uzun bir süre banyo yaptığı ve aracını kapı önünde yıkadığı da belirlendi.

SAATLERCE GÖRÜŞME YAPTI

Narin’in saat 15.15’te, eve geldikten hemen sonra katledildiği belirlendi. Narin’in cansız bedeninin ev dışına çıkarılmasından sonra ise amca Salim Güran’ın saatlerce yakın çevresi ve aile büyükleri ile telefon görüşmeleri yaptığı tespit edildi. Amca Güran bu görüşmelerin tamamına yakınını WhatsApp üzerinden yaptı. Amca Güran’ın, söz konusu görüşmelerde delillerin yok edilmesi konusunda için yardım aldığı anlaşıldı.

GİZLİ TANIK AKRABA DEĞİL

Güvenlik ekipleri olayın hemen ardından Salim Güran’ın telaşlı bir şekilde davrandığı bilgisine ulaştı. Bu duruma, köyde bulunan ve Güranlara akraba olmayan bir kişini bu duruma şahit oldu. Olayları uzaktan izleyen bu kişi güvenlik birimlerine durumu bildirdi. Ankara’dan, Diyarbakır’a uzman görevlilerin gelmesi ile bu kişi gizli tanık statüsüne alınarak hakkında gizli tanık işlemi yapıldığı öğrenildi.

SİLİNEN GÖRÜNTÜLERİ TÜBİTAK KURTARACAK

Jandarma ekipleri Narin'in kaybolmasını kadar Salim Güran’ın evinde güvenlik kamerası kullanıldığı ancak olaydan sonra kameraların çalışamaz hale getirildiği belirlendi. Benzer şekilde bir diğer amca Hüseyin Güran’ın evinde sesli kayıt yapan güvenlik kamerası sisteminin olduğu ve bu sistemin de bozulduğu ortaya çıktı. Üstelik görüntülerin geri dönük özel bir program kullanılarak silindiği öğrenildi.

Ancak Jandarma ekiplerinin, her 2 güvenlik kamerasının hard disklerine el koyarak TÜBİTAK’a gönderdi. Bu arada güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalar sonrası okul anahtarının amca Güran’da bulunduğu olay sonrası Güran’ın okula giderek güvenlik kamerası görüntülerini izlediği ve güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde herhangi bir silme yada oynama olup olmadığının araştırılması için okuldaki güvenlik kamerası hart disklerinin de sökülerek incelemeye alındığı belirtildi.