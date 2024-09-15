Narin’in annesinin kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Ekol TV
Narin’in annesinin kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

Narin Güran cinayeti soruşturmasında tutuklu olan anne Yüksel Güran'ın ifade verdiği esnada çekilen fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta anne Güran'ın kelepçeli şekilde ifade verdiği görülüyor.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçundan tutuklanmıştı.

GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ekol TV'nin haberine göre, Narin'in annesi Yüksel Güran'ın ifade verdiği esnada fotoğrafı çekildi. Çekilen fotoğrafta Güran'ın ifade verdiği esnada kelepçeli olduğu da görüldü.

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