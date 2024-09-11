Narin'in sarıldığı battaniyeye ne oldu? 'Hangi evden çıktığı olayı çözebilir'

Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, katledildiği itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi ile ortaya çıkmış küçük kızın cansız bedeni 19 gün sonra bulunmuştu.

Nevzat Bahtiyar küçük kızın cansız bedenini nasıl sakladığını anlattığı ifadesinde bir battaniyenin içinde küçük kızı aldığını ve eşyaları ile birlikte bir çuvala koyduğunu anlatmıştı.

Narin soruşturmasında önemli bir delil olabileceği bu battaniyenin bulunamadığı ortaya çıktı.

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Halktv canlı yayınında bölgeden gelişmeleri aktaran muhabir Fırat Demir Nevzat Bahtiyar Narin'in cansız bedenini nasıl sakladığını anlatırken bahsettiği battaniyenin ise bir türlü bulamadığını söyledi. Fırat Demir, bu battaniyenin hangi eve ait ise cinayetin o evde işlenmiş olabileceğini savunarak, battaniyenin önemli bir delil olabileceğini söyledi.

NARİN'İN SARILDIĞI BATTANİYEYE NEREYE KAYBOLDU?

İtirafçı Nevzat Bahtiyar sorgulamasında "Salim Güran'ın size teslim ettiği battaniye ne renkti, bu battaniyeye ne oldu?" sorusana "Tek kişilik bir battaniye olduğunu hatırlıyorum, rengini hatırlamıyorum, cesedi çuvala koyduktan sonra battaniyeyi alarak, 47 plakalı aracının ön koltuğuna koydu." diyerek yanıt vermişti.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar "Salim Güran’ın kullandığı arabada başka kimler vardı, arka veya ön koltukta birilerini gördünüz mü?" sorusuna ise "Salim Güran arabadan cesedi kendisi indirdi, arka camlar siyah olduğu için dikkat etmedim ama ben kimseyi görmedim." diyerek yanıtlamıştı.