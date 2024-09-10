Narin'in amcası Salim Güran'ın avukatı davadan çekildi: Bir anne olarak devam edemem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Narin'in amcası Salim Güran'ın avukatı davadan çekildi: Bir anne olarak devam edemem

Katledilen Narin'in amcası Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul davadan çekildiğini açıkladı.

Narin Güran cinayetinin tutuklanan amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul, Salim Güran'ın avukatlığını bıraktı.

Avukat Seda Toğrul, davayı bırakma nedeni olarak Toğrul, "Dosyada gelinen aşamada bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğim." dedi.

Avukat Toğrul'un Salim Güran ile son görüşmesini bugün yaptığı öğrenildi.

DAVADAN ÇEKİLME NEDENİNİ AÇIKLADI

Avukat Toğrul açıklamasında "Dosyada gelinen aşamada diğer sanık ve gizli tanık beyanları, Narin'in ölü olarak bulunması, dosyaya dahil edilen adli tıp raporlarını göz önünde bulundurarak bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım. Güzel kızımız Narin'in bu yaşadıklarının derin hüznü ve acısını bir anne olarak doğrudan içimde hissediyorum. Dosyanın bundan sonra sanık müdafii olarak değil, bir anne olarak, bir vatandaş olarak yakından takipçisi olacağımı, adil bir yargılamanın gerçekleştirilmesi, tüm sorumluların yargılanması temennisi içinde olacağımı tüm kamuoyu ve basınla paylaşırım." ifadelerini kullandı.

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