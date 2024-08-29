Narkoçelik operasyonunda 2 tutuklama

Bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Artvin'in Yusufeli ilçesinde Narkoçelik operasyonu kapsamında 502 kg esrar ele geçirildiğini açıklamış ve olaya dair 2 kişinin yakalandığını açıklamıştı.

Yakalanan kişilerin baba-oğul oldukları ve Jandarma'nın ardından adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandıkları ortaya çıktı.

Artvin’de Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-36” operasyonunda; 5️⃣0️⃣2️⃣ kg Esrar ele geçirildi❗️



2️⃣ şüpheli Zehir Taciri yakalandı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Ülkemizi zehir… pic.twitter.com/uLaXUnFxUY