Narkoçelik operasyonunda 2 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: AA
Narkoçelik operasyonunda 2 tutuklama

Bugün Artvin Yusufeli'nde Narkoçelik operasyonu kapsamında uyuşturucu ticareti suçundan dolayı gözaltına alınan 2 kişi emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Artvin'in Yusufeli ilçesinde Narkoçelik operasyonu kapsamında 502 kg esrar ele geçirildiğini açıklamış ve olaya dair 2 kişinin yakalandığını açıklamıştı.

Yakalanan kişilerin baba-oğul oldukları ve Jandarma'nın ardından adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandıkları ortaya çıktı.

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