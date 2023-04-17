Narkotik operasyonlarında bir haftada 3 bin 83 şüpheli yakalandı

Narkotik operasyonlarında son bir haftada 3 bin 83 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Narkotik operasyonlarında bir haftada 3 bin 83 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 76 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda 196 kilogram esrar, 230 kilogram skunk, 145 kilogram eroin, 6 kilogram kokain, 1,2 ton metamfetamin, 30 kilogram bonzai, bir kilogram afyon sakızı, 5 bin captagon, 12 bin ecstacy, 309 bin sentetik ecza, 203 kök kenevir, 62 kilogram kimyasal, 37 tabanca ile tüfek ve 689 bin 935 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda 3 bin 83 şüpheli yakalandı.

Ayrıca operasyon kapsamında Ankara'da gözaltına alınan 308 şüpheliden 35'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

(Kaynak: AA)

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