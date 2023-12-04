NASA 2027'ye kadar uzaya astronot gönderemeyecek. Nedeni belli oldu

ABD geçtiğimiz günlerde Ay'a yeni astronotlar göndereceğini açıklamıştı ancak NASA bu planların mümkün olmadığını duyurdu. NASA neden Ay'a astronot gönderilemeyeceğini ifade etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
NASA 2027'ye kadar uzaya astronot gönderemeyecek. Nedeni belli oldu

ABD Hükümeti Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO) geçtiğimiz perşembe günü Ay'a yeni bir astronot göndermek istediğini ancak bunun bazı sebepler dolayısıyla gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

Programın tehlikeye girmesi nedeniyle bir süre Ay'a astronot gönderilmeyeceğini açıkladı.

AY'A NEDEN 2027'DEN ÖNCE GİDİLEMİYOR

Aralık 2025'te uçması planlanan Artemis 3 görevi en iyi ihtimalle 2027'ye ertelendi.

NASA'nın Ay yüzeyine ulaşım yöntemi olan insan iniş sistemi ya da HLS üzerinde önemli miktarda bekleyen teknik çalışma olduğu ifade edildi.

y.png

Raporda ayrıca astronotların Ay'da kullanacakları uzay giysilerine daha büyük oksijen tanklarının dahil edilmesine yönelik önemli tasarım çalışmalarının da sürdüğü aktarıldı.

Ayrıca GAO, SpaceX'in bu teknolojileri olgunlaştırmada sınırlı ilerleme kaydettiğini duyurdu.

Öne Çıkanlar
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Son Haberler
Kara para aklayan fenomenleri köşeye sıkıştıracak ekip. 100’den fazla fenomen savcılıkta Gündem
Kara para aklayan fenomenleri köşeye sıkıştıracak ekip. 100’den fazla fenomen savcılıkta
Diyanet İşleri eski Başkanı Lütfi Doğan hayatını kaybetti Gündem
Diyanet İşleri eski Başkanı Lütfi Doğan hayatını kaybetti
Ter temiz yaparak cildi parlatıyor. İşte dikkat çeken o ot Şifalı Bitkiler
Ter temiz yaparak cildi parlatıyor. İşte dikkat çeken o ot
Meksika'da köpekbalığı dehşeti Dünya
Meksika'da köpekbalığı dehşeti
Diyanet açtığı sergi için 1 milyon 400 bin lira harcadı. Tasarruf Genelgesi yine lafta kaldı Gündem
Diyanet açtığı sergi için 1 milyon 400 bin lira harcadı. Tasarruf Genelgesi yine lafta kaldı
Stres attıran gerginliği alan ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Stres attıran gerginliği alan ot ortaya çıktı