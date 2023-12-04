NASA 2027'ye kadar uzaya astronot gönderemeyecek. Nedeni belli oldu

ABD Hükümeti Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO) geçtiğimiz perşembe günü Ay'a yeni bir astronot göndermek istediğini ancak bunun bazı sebepler dolayısıyla gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

Programın tehlikeye girmesi nedeniyle bir süre Ay'a astronot gönderilmeyeceğini açıkladı.

AY'A NEDEN 2027'DEN ÖNCE GİDİLEMİYOR

Aralık 2025'te uçması planlanan Artemis 3 görevi en iyi ihtimalle 2027'ye ertelendi.

NASA'nın Ay yüzeyine ulaşım yöntemi olan insan iniş sistemi ya da HLS üzerinde önemli miktarda bekleyen teknik çalışma olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca astronotların Ay'da kullanacakları uzay giysilerine daha büyük oksijen tanklarının dahil edilmesine yönelik önemli tasarım çalışmalarının da sürdüğü aktarıldı.

Ayrıca GAO, SpaceX'in bu teknolojileri olgunlaştırmada sınırlı ilerleme kaydettiğini duyurdu.