NASA, 8 balon fırlatacak

Kaynak: Haber Merkezi
NASA, 8 balon fırlatacak

NASA tarafından yapılan açıklamada ABD, New Mexico'da yer alan Fort Sumner'daki balon fırlatma tesisinde sekiz bilimsel balon fırlatılacağını açıkladı. Balonların Ağustos ortasından Ekim ortasına kadar fırlatılması planlanıyor.

NASA, uçuşların astrofizik, güneş fiziği ve atmosfer araştırmaları alanlarındaki incelemeler de dahil olmak üzere 16 görevi destekleyeceğini belirtti.

NASA Balon Programı Ofisi'nin geçici şefi Andrew Hamilton, basın bülteninde yaptığı açıklamada "Sadece çok sayıda görev fırlatmakla kalmıyoruz, aynı zamanda bu uçuşlar Antarktika, Yeni Zelanda ve İsveç'teki uzun süreli fırlatma tesislerimizden yapılacak takip görevleri için temel oluşturuyor. Fort Sumner, öğrenci tabanlı yüklerimiz için güçlü bir odak noktası ve gelecek vaat eden bilim insanlarımız ve mühendislerimiz için mükemmel bir eğitim fırsatı" ifadelerini kullandı.

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