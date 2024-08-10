NASA, 8 balon fırlatacak

NASA, uçuşların astrofizik, güneş fiziği ve atmosfer araştırmaları alanlarındaki incelemeler de dahil olmak üzere 16 görevi destekleyeceğini belirtti.

NASA Balon Programı Ofisi'nin geçici şefi Andrew Hamilton, basın bülteninde yaptığı açıklamada "Sadece çok sayıda görev fırlatmakla kalmıyoruz, aynı zamanda bu uçuşlar Antarktika, Yeni Zelanda ve İsveç'teki uzun süreli fırlatma tesislerimizden yapılacak takip görevleri için temel oluşturuyor. Fort Sumner, öğrenci tabanlı yüklerimiz için güçlü bir odak noktası ve gelecek vaat eden bilim insanlarımız ve mühendislerimiz için mükemmel bir eğitim fırsatı" ifadelerini kullandı.