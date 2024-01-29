NASA astronotu uzayda gördüğü garip varlığı açıkladı. Tüyleriniz diken diken olacak

NASA mühendisi ve eski bir astronot olan Leland Melvin’in anlattığı olay yıllar sonra viral oldu. Melvin, uzay mekiği Atlantis ile iki uçuş gerçekleştirmesiyle bilim dünyasında tanınıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nu ziyaret eden Melvin’in uzayda toplam 565 saat geçirdi.

Astronot Melvin'e güneş sistemindeki uzaylı yaşamı ve UFO'lar hakkındaki görüşler soruldu.

Sosyal medya platformu X’te "UFO News" adlı bir hesap astronota güneş sisteminde insanlığın yalnız olup olmadığı hakkında ne düşündüğünü ve bir UFO'ya tanık olup olmadığını sordu.

Hesaptan astronota “Merhaba @Astro_Flow güneş sistemimizde yaşayan akıllı uzaylı yaşamının varlığına ilişkin görüşünüz nedir? Hiç bir UFO'ya tanık oldunuz mu? Lütfen bizimle paylaşın. Teşekkürler SCW” şeklinde soru yöneltildi.

“DIŞARI SÜZÜLEN UZAYLI BENZERİ BİR ŞEY GÖRDÜM”

Melvin'in bu konudaki görüşü bir uzaylı görmediği, ancak bir keresinde yük bölmesinden dışarı süzülen organik-uzaylı benzeri bir şey gördüğünü aktardı.

Ne olabileceğini sormak için Dünya'yı aradığını ve kendisine gördüğü şeyin dünya dışı bir yaşam formu değil, Freon hortumlarından kopan buz olduğunun söylendiğini itiraf etti.

Astronot, “Uzayda ya da yerde görmedim ama yük bölmesinden çıkan organik/uzaylıya benzer bir şey gördüğümü düşündüm. @AstroKomrade ve bunun ne olabileceğini sormak için yeri aradım ve Freon hortumlarından kırılan buzdu. Yarı saydam, kavisli, organik görünümlü” cevabını verdi.

NASA YALAN MI SÖYLEDİ?

Hesap bu kez, “Cevap verdiğiniz için teşekkürler. Vay! Sanırım etik, sizin organik olduğuna dair fikrinizin, 400 mil uzakta yer kontrolünde olan birinin fikrinden daha güvenilir olduğunu söyleyecektir. Seni sakinleştirmek ve mekiğe odaklanmanı sağlamak için yalan söyleyip buz demiş olmaları mümkün mü?” diye sordu.

Astronot ise, "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz” ifadelerini kullandı.