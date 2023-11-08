NASA duyurdu. Satürn halkalarını kaybedecek

7 ayrı halkadan oluşan Satürn, 2025 itibariyle halkalarını kaybetmeye başlayacak. Satürn'ün halkaları, 2025'te incecik hale gelecek.

NASA duyurdu. Satürn halkalarını kaybedecek

Modern astronominin babası Galileo Galilei, Satürn'ün muhteşem halkalarını ilkel bir teleskopla ilk kez 1610 yılında gördü. Şimdi, 400 yılı aşkın bir süre sonra, basit bir alet edevatı olan herkes bu kozmik manzaraya kendi gözleriyle tanık olabiliyor. Ancak halkalar 2025'e kadar görülebilecek çünkü Satürn'ün halkaları kaybolacak.

SATÜRN 2025'TEN İTİBAREN HALKALARINI KAYBEDECEK

Satürn, güçlü yerçekimi tarafından parçalara ayrılan kuyruklu yıldız, asteroit ve parçalanmış uydu parçalarından oluştuğu düşünülen yedi ayrı halkadan oluşuyor.

Mayıs ayında yayınlanan bir çalışma, halkaların kozmik açıdan henüz "bebek" olduklarını, muhtemelen sadece 400 milyon yıl önce oluştuklarını öne sürse de, uzmanlar halkaların kaç yaşında olduğundan tam olarak emin değil.

Ancak bildiğimiz bir şey var ki, o da halkaların buzlu yağmurlar halinde Satürn atmosferine düşerek yok oldukları. 2025'ten itibaren Satürn yan yatmış olacak ve halkaları görülemeyecek kadar ince olacak.

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