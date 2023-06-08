NASA, mayıs ayında El Nino'yu fark etmişti. Dünyanın en sıcak yılı geliyor

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Büyük Okyanus'ta El Nino hava olayının başladığını duyurdu. Bu hava olayının önümüzdeki aylarda tüm dünyayı etkilemesi ve 2024 yılında yeni bir sıcaklık rekoru kırılması bekleniyor.

NASA, mayıs ayında El Nino'yu fark etmişti. Dünyanın en sıcak yılı geliyor

El Nino, Büyük Okyanus'un ekvatora yakın orta ve doğu kesimlerinde ortalamanın üzerinde deniz yüzeyi sıcaklıkları ile kendini gösteren ve ortalama olarak her 2 ila 7 yılda bir gerçekleşen bir iklim olgusudur. El Nino'nun etkisiyle dünyanın bazı bölgelerinde kuraklık ve şiddetli yağış riski artarken, bazı bölgelerinde ise sıcaklık rekorları yaşanabiliyor.

NOAA'dan İklim Bilimci Michelle L'Heureux, El Nino'nun şu anda zayıf olduğunu ancak önümüzdeki aylarda güçleneceğini söyledi. L'Heureux, El Nino'nun gücüne bağlı olarak gezegenimizde sıcaklık rekorunun yaşanabileceğini de belirtti.

NASA, mayıs ayında El Nino'yu fark etmişti

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ise geçtiğimiz mayıs ayında, Sentinel-6 Michael Freilich adlı uydudan alınan bilgilere göre Büyük Okyanus'un ekvatoral kesiminde El Nino'nun gelişmekte olduğuna dair işaretler olduğunu bildirmişti.

İngiliz bilim adamları ise, elde edilen bilgilere göre El Nino'nun şu anda güçlendiğini ve 2023'ün sonunda en güçlü haline ulaşacağının tahmin edildiğini ifade ederek, 2024 yılında ise yeni bir küresel sıcaklık rekorunun yaşanma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

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