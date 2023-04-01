NASA yeni projesini duyurdu. İnsanlık için dev adım

ABD uzay araştırmaları birimi NASA, uzun süredir Ay ve Mars üzerine çalışmalar yapıyor. Dünyaya alternatif olabilecek yeni yaşam alanı keşfetme fikri, uzay çalışmalarına yapılan yatırımı da artırdı. Yakın zamandaki keşif çalışmaları, bilim insanlarının Mars üzerine bir sonraki adıma geçmesini sağladı.

NASA, gelinen son aşamada; ay görevleri gerçekleştirmek ve Mars'a ilk insanı indirmek için "Ay'dan Mars'a Programı Ofisi" adıyla Washington'da yeni bir ofis kurduğunu duyurdu.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Ay'dan Mars'a Programı Ofisi, NASA'nın Artemis Ay görevleri de dahil, yaklaşan uzay keşif programları için donanım geliştirme, görev entegrasyonu ve risk yönetimi işlevlerine odaklanacak ve insanlı Mars görevlerine öncülük edecek. NASA yöneticisi Bill Nelson, "Ay'dan Mars'a Programı Ofisi, NASA'nın cesur Ay görevlerini yerine getirmeye ve Mars'a ilk insanları indirmeye hazırlanmasını sağlayacak" diye konuştu.

İNSANLIK İÇİN DEV ADIM

Nelson sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Şu anda keşiflerin altın çağı yaşanıyor ve bu yeni ofis, NASA'nın Ay'daki uzun süreli varlığını başarıyla kurmasını sağlamasına destek olacak. Bu da insanlığın Kızıl Gezegen'e doğru bir sonraki dev sıçramasına hazırlanması için gerekli."

NASA, ofisin insanlı Mars görevlerini destekleyecek uzun vadeli geliştirmelerin planlama ve analizlerinin yapılmasına da öncülük edeceğini kaydetti. Uzay ajansı, daha önce kurumun Yaygın Keşif Sistemleri Geliştirme Birimi'nde yönetici yardımcısı olarak görev yapan Amit Kshatriya'nın ofisin ilk başkanı olarak görev yapacağını açıkladı.

AYDA YENİ YÜZEY KEŞFEDİLECEK

Artemis I görevi kapsamında NASA, geçen yılın sonlarında mürettebatsız Orion kapsülünü Ay yörüngesine gönderip geri getirerek uzay aracının ve yeni uzay fırlatma sisteminin uçuşa uygunluğunu kanıtlamıştı. ABD'nin uzay ajansı, 2024'ün sonlarında Ay'ın etrafına 4 astronottan oluşan bir mürettebat göndermeyi planlıyor. Planlandığı gibi giderse, bunun sonucunda 2025'te Ay'ın güney kutbuna ayak basılabilir.

NASA, Ay'daki ilk kadın ve ilk siyah kişinin Artemis aracılığıyla Ay'a inmesini ve bunun uzun vadeli ve sürdürülebilir bir şekilde Ay'da kalmanın önünü açmasını umuyor. Kurum bunun, Ay yüzeyini daha önce hiç olmadığı kadar keşfetmeye ve Mars'a yönelik gelecekteki astronot görevlerine hazırlanmaya katkı sağlayabileceğini bildirdi.