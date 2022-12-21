Uzay aracı canlı insan gibi mesaj attı. Emekli uzay aracı Mars'ın son fotoğrafını çekti

NASA'nın Mars'taki uzay aracı InSight, Mars’ta son görevlerini yapıyor. Emekli olması beklenen uzay aracından yeni bir Kızıl Gezegen fotoğraf geldi.

Bilim insanları, bu fotoğrafın muhtemelen uzay aracının kaydedebildiği son görüntü olduğunun altını çizdi.

Independent Türkçe’nin haberine göre; bir süredir Mars’ta bulunan InSight, yakın zamanda ıskartaya çıkartılacağı belirtildi.

Mars'ın rüzgarlı ve tozlu ortamı, Güneş enerjisiyle çalışan uzay aracının panellerinin kirlenmesine ve ışıktan yeterince yararlanamamasına neden oluyor. NASA, bu sebeple aracın operasyonlarını bu yaz sonunda sona erdirmeyi planladığını ifade etti.

Tüm süreci inceleyen araştırmacılar, InSight'tan gelen fotoğrafı 19 Aralık Pazartesi günü uzay aracının adına açılmış Twitter hesabından paylaştı.

UZAY ARACI MARS'A 2018'DE GÖNDERİLMİŞTİ

Paylaşımda “Enerjim çok düşük, yani bu, gönderebileceğim son görüntü olabilir. Yine de benim için üzülmeyin. Buradaki günlerim hem verimli hem de sakin geçti. Görev ekibimle konuşmaya devam edebilirsem konuşacağım. Ama yakında aranızdan ayrılacağım. Benimle olduğunuz için teşekkürler” dedi.

Araştırmacıların işleyerek paylaştığı fotoğrafta ise kubbe şeklindeki sismometrenin yanı sıra taş ve tozla kaplı Mars manzarası görülüyor.

InSight, Kızıl Gezegen'e 2018'de inmişti. O zamandan beri son derece önemli keşiflere dayanak haline geldi.

Gezegendeki sismik aktivite ve depremlerle ilgili eşi benzeri görülmemiş ölçümler yapan uzay aracı, son olarak birkaç gün önce Mars'ta şimdiye kadar bilinen büyük depremi kaydetti.

Aracın Mayıs 2022'de tespit ettiği açıklanan deprem 4,2 büyüklüğünde olarak tanımlandı.

Çoğu bilim insanı, InSight'ın 2019'da ölçümlere başlamasından önce Kızıl Gezegen'in sismik açıdan hareketsiz olduğu aktarıldı.