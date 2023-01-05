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Yeni keşfedilen gezegende 1 yıl sadece 5 gün sürüyor. Demiri bile buharlaştıracak sıcaklığı var

NASA’nın uydusu tarafından keşfedilen bir gezegende 1 yıl sadece 5 gün sürüyor.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 11:12
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NASA'nın yeni Yeni keşfedilen gezegende 1 yıl sadece 5 gün sürüyor

Yeni keşfedilen gezegende 1 yıl sadece 5 gün sürüyor. Demiri bile buharlaştıracak sıcaklığı var
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Dünya, 365 günü geride bırakarak 2023 yılına girdi. Ancak NASA’nı uydusunun ulaştığı bilgilere göre, bunun daha kısa süre gerçekleştiği gezegenler de var.

Halk54 sitesinde yer alan bilgilere göre, Dünya'nın Güneş çevresinde tam bir devir yapması için geçen 365 günlük süre 1 yıl olarak kabul ediliyor.

NASA'nın TESS uydusu tarafından keşfedilen bir gezegen ise yıldızının etrafında beş günden kısa bir sürede dönüyor. Kısacası, bu gezegende bir yıl 5 gün sürüyor.

"TOI-778 b" olarak adlandırılan yeni keşfedilen öte gezegen, Güneş sistemimizin en büyük gezegeni olan gaz devi Jüpiter'e oldukça benziyor.

DEMİR BİLE BUHARLAŞIYOR

Yıldızına son derece yakın bir konumda bulunan gezegende, demiri bile buharlaştırmaya yetecek sıcaklık seviyeleri görülüyor. (Yaklaşık 1227 santigrat derece.)

Öte gezegen, yıldızı TOI-778'in etrafında yaklaşık 9 milyon kilometre uzaklıkta yörüngede dönüyor. Bu, Güneş sistemimizin en içteki gezegeni Merkür'den bile çok daha yakın.

Öte gezegen TOI-778 b, Jüpiter'inkinin 1,4 katı bir yarıçapa sahip ve gaz devinden yaklaşık 2,8 kat daha ağır.

TOI-778 b, Güney Queensland Üniversitesi bilim insanı Jake T. Clark liderliğindeki astronomlar tarafından, NASA'nın Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) uydusu kullanılarak tespit edildi.

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