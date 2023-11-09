Nasıl serinlemeli

Dr. Meltem Batmacı “Aşırı sıcaklar; sıvı ve mineral dengesinde istenmeyen değişimler yaparak, konsantrasyon bozukluğundan baş ağrısı ve baş dönmesine, çarpıntıdan yorgunluk ve nefes almakta zorlanmaya dek bir çok şikayete neden olabilir. Bu nedenle aşırı sıcaktan ve güneş ışınlarından korunmaya çok özen göstermek, sağlıklı korunmaya ve vücudu serin tutmaya yönelik bazı önlemleri almak çok önemlidir.” dedi.



Dr. Meltem Batmacı, aşırı sıcaklarda sağlıklı bir şekilde serinlemenin yollarını açıkladı.

KLİMALARA DİKKAT

Klimaya doğrudan maruz kalmamak, ortamı aşırı soğutmamak, vücut ısısı yüksekken bir anda soğuğu açmamak, klima temizliğini düzenli olarak yaptırmak olası enfeksiyonlardan korunmak için kritik role sahip... Bilinçsiz klima kullanımının yol açtığı üst solunum yolu enfeksiyonları başta olmak üzere bazı yaz hastalıklarına çok sık rastlanabiliyor.

DIŞARIDA OLMA SAATLERİ



Risk grubundaki kişilerin özellikle güneşin çok yoğun olduğu ve dik geldiği 11:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaması çok önemli.



BOL SIVI TÜKETİN



Yaz ayında, her gün mutlaka yaklaşık 2.5-3 litre su için. Alkollü içecekler, çay- kahve vb sıvılar suyun yerini tutmayacağı gibi, aksine sıvı kaybını artıracağından böyle bir hataya asla düşmeyin. Çok soğuk ve buzlu içeceklerden kaçının. Bir bardak maden suyu tüketmekte de fayda var.

GÜNEŞTEN KORUNMA

Dışarı çıkarken ince, açık renkli ve bol giysiler giymeye özen göstermeliyiz. Geniş kenarlı şapka, UV ışınlarından koruyacak güneş gözlüğü ve güneş koruyucu krem kullanın. Özellikle benleri ya da cilt hastalığı olanların ve açık tenli kişilerin güneşten korunması gerekiyor.

AĞIR SPOR



Hafif egzersizler yaparak, yüzerek ya da güneş ışınlarının dik gelmediği saatlerde yürüyüş yaparak hareketsiz kalmaktan kaçının.

SOĞUK SU

Sık sık ve ılık su ile duş alın, sık sık ellerinizi, ayaklarınızı, yüz ve ensenizi soğuk su ile yıkayın.



GÜNEŞ ÇARPMASI

Güneş çarpması; halsizlik, bulantı, görme değişiklikleri, baş ağrısı, baş dönmesiyle anlaşılıyor. Bu durumda kişinin hemen serin, hava akımı olan ve gölgeli bir ortama alınması, giysilerinin gevşetilmesi, soğutulmaya çalışılması, bilinç kapalı ise, şuur dalgalı ise mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesi gerekiyor. Bilincin kapalıysa kesinlikle su içirmemeli.

ARAÇ İÇİNDE DİKKAT



Kapalı, açık, park etmiş araçlarda hiçbir canlıyı bırakmamaya çok dikkat edilmelidir. Araç içi ısı, park edildikten kısa bir süre sonra çok ciddi yükselir ve hayati riske yol açar.

İHA