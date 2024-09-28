Nasrallah saldırısının ardından Hamaney güvenli bir yere götürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) 27 Eylül Cuma günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırılarında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdüğünü iddia etmesinin ardından, İran'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Reuters'ın haberine göre, İran'daki iki kaynak, Tahran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in artırılmış güvenlik önlemleriyle güvenli bir yere transfer edildiğini belirtti.

Kaynaklar, bu adımın İsrail'in Nasrallah'ı öldürdüğünü açıklamasından sonra atıldığını ve İran'ın Hizbullah ve diğer "vekil gruplarla" sürekli temas halinde olduğunu ifade etti.

Bu durum, bölgedeki gerilimin artması ve olası yeni gelişmelerin habercisi olarak değerlendiriliyor. İran'ın nasıl bir strateji izleyeceği merakla beklenirken, bölgedeki güvenlik önlemleri ve diplomatik temaslar yoğunlaştırılmış durumda.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusunun 27 Eylül Cuma günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hedef aldığı iddia edilen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın akıbetinin ne olduğu merak edilirken, İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) bugün Nasrallah'a ilişkin açıklama yapıldı. IDF'nin X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hasan Nasrallah artık dünyayı terörize edemeyecek" ifadeleri kullanıldı.

Reuters, konuya ilişkin haberinde, İsrail ordusunun resmi olarak Nasrallah'ın öldürüldüğünü açıkladığını aktardı. Buna göre, ordu sözcülerinden Avichay Adraee, bugün yaptığı açıklamada, Nasrallah'ın İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü söyledi. 32 yıldır Hizbullah'a liderlik eden Nasrallah hakkında Hizbullah'tan henüz açıklama yapılmadı. Hizbullah'a yakın bir kaynak ise dün akşamdan bu yana Nasrallah'la bağlantının kesildiğini söyledi.