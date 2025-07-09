Nasreddin Hoca göle maya çaldı festival başladı

Kaynak: İHA
Nasreddin Hoca göle maya çaldı festival başladı

Sivrihisar Belediyesi tarafından 9.Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, Nasreddin Hoca'nın doğup büyüdüğü Nasreddin Hoca Mahallesi (Hortu)'da gerçekleştirilen Göle Maya Çalma etkinliği ile start aldı.

Nasreddin Hoca Göletine temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci ve Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci göle maya çalarak festivalin startını verdi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci "Değerli misafirlerimiz, Nasreddin Hocamızın doğup büyüdüğü Hortu'ya hoşgeldiniz. Bugün hocamızın göle maya çalması ile başlayacak olan etkinliğimiz önümüzdeki, günlerde coşkuyla devam edecek. Yurt dışından gelen misafirlerimize, Hortu Mahallesi sakinlerine ve değerli hemşehirilerime burada oldukları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci ise "Nasreddin Hoca dostları ve sevdalıları doğum köyüm olan Nasreddin Hoca'ya hoş geldiniz. Hepinizin ayağına sağlık. Her sene geleneksel olarak bu göle maya çalıyorum. Her yıl bir dileğimiz var. Bu sene de Allah'ın bize bahşettiği ormanlar yanmasın, doğal kaynak suları yok olmasın. Allah diyor ki, yiyiniz içiniz israf etmeyin. Yeşili koruyalım doğamızı koruyalım mayamızı çalalım" dedi.

Göle Maya Çalma etkinliğinin ardından festivale katılan ülkeler yaptıkları gösterilerle unutulmaz anlar yaşattılar.

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