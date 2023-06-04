NATO Genel Sekreteri’nden Ankara’da İsveç savunması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Türkiye'nin meşru endişelerinin farkındayız. İsveç kendine düşen sorumlulukları yerine getirdi, somut adımlar attı, yasalar değişti.” dedi

NATO Genel Sekreteri’nden Ankara’da İsveç savunması

NATO Genel Sektereteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından açıklama gerçekleştirdi.

Jens Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları:

"Türkiye'nin meşru endişelerinin farkındayız. İsveç kendine düşen sorumlulukları yerine getirdi, somut adımlar attı, yasalar değişti.

İsveç'teki gösterileri organize edenler İsveç'in NATO'ya katılmasını engellemeye çalışmaktadırlar. NATO'yu zayıflatmak istemektedirler.

Madrid'deki anlaşma uyarınca kurulan daimi müşterek mekanizma kapsamında 12 Haziran'da bir araya geleceğiz. NATO'ya üyelik İsveç'i güçlü yapacaktır. Aynı zamanda NATO'yu ve Türkiye'yi güçlü yapacaktır. Türkiye ve İsveç arasındaki işbirliğini artırmalıyız.

Son dönemdeki olaylarda Kosova'ya takviye gönderdiği için Türkiye'ye teşekkür ederim."

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