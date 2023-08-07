NATO ve AB, selin vurduğu Slovenya'ya yardım gönderiyor

NATO ve Avrupa Birliği (AB), sel felaketinden etkilenen Slovenya'ya yardım için harekete geçiyor.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Slovenya'nın yardım talebi üzerine NATO, ihtiyaçları müttefik ve ortak ülkelere bildirdi.

Bu çerçevede, farklı ülkeler helikopterler, modüler köprüler, ekskavatörler ve mühendislik uzmanlığı gibi çeşitli yardım tekliflerinde bulundu.

İspanya, mürettebat ve destek personeli dahil olmak üzere 25 kişilik bir ağır CH-47 helikopteri göndermeyi teklif etti.

Diğer Avrupa ülkeleri de AB aracılığıyla yardımlarını iletti. Bulgaristan, Hırvatistan, Almanya ve Fransa, helikopterler, kazı makineleri, prefabrik köprüler ve mühendislik ekipleri gibi çeşitli kaynakları içeren destek tekliflerinde bulundu.

ABD, durumu değerlendirmek ve acil insani ihtiyaçları belirlemek amacıyla Ljubljana'ya personel gönderdi.

Öte yandan AB'den yapılan açıklamada, Fransız mühendislik birimlerinin Slovenya'ya 2 ekskavatör, Almanya'nın ise 2 prefabrik köprü, 2 kazıcı ve ilgili personeli göndermeyi planladığı belirtildi.

Slovenya'nın kuzey, orta, doğu ve batı kesimlerini vuran sel felaketinde 6 kişi yaşamını yitirmişti.