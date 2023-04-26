NATO ve Ürdün Kralı görüşmesi tamamlandı: Ortaklık açıklaması

NATO Genel Sekreteri ve Ürdün Kralı, bölgesel ve uluslararası gündemi görüştü. Filistin meselesinin de masaya yatırıldığı görüşmeden "ortaklıkların ve işbirliklerinin güçlendirilmesi" çıktı.

NATO ve Ürdün Kralı görüşmesi tamamlandı: Ortaklık açıklaması

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kral 2. Abdullah'ı telefonla aradı.

ORTAKLIK VE İŞBİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

Filistin meselesi başta olmak üzere tüm bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alan ikili, Ürdün ile NATO arasında askeri, eğitim, savunma ve terörle mücadele alanlarındaki işbirliğinin ve stratejik ortaklığın derinliği ile bunu geliştirmenin yollarını değerlendirdi.

Görüşmede ayrıca Ürdün ile NATO arasında ortak öneme sahip konularda sürekli koordinasyon ve istişarenin önemi vurgulandı.

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