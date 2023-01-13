Türkiye’ye İsveç'ten bir ret daha: İade edilmeyecekler

Reuters'ın TT haber ajansına dayandırdığı habere göre, İsveç hükümeti FETÖ üyesi 4 ismi Türkiye'ye iade etmeme kararı aldı.

Haberde, Türkiye'nin söz konusu isimlerin iadesi için 2019-2020 yıllarında talepte bulunduğu ancak İsveç yargısının geçen yaz bu talebi reddettiği, İsveç hükümetinin de mahkemenin kararlarına saygı duyduğu belirtildi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı haberlere ilişkin bir açıklama yapmadı.

ERDOĞAN BİZZAT İSTEMİŞTİ

İsveç, geçen ay da FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesini reddetmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni olan Keneş'in iadesini bizzat isteyerek “FETÖ'den İsveç'te olan Bülent Keneş’in, bu teröristin Türkiye’ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO'ya katılmak için Mayıs ayında resmi başvuruda bulunmuşlardı. NATO üyesi ülkeler arasında Türkiye ve Macaristan dışındaki tüm ülkeler İsveç ile Finlandiya'nın başvurusunu onayladı.

Ankara ise, İsveç ve Finlandiya'nin üyelik başvuruları onaylamak için Türkiye'nin terör suçlarından haklarında arama kararı çıkardığı şahısları iade etmesini talep ediyor.

‘TÜM TALEPLERİ YERİNE GETİREMEYİZ’ DEMİŞTİ

İsveç Başbakanı Kristersson, hafta başında İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onaylamayan Ankara’nın tüm taleplerini yerine getiremeyeceklerini söyleyerek “Türkiye bizim yapabileceğimiz şeyleri yaptığımızı teyit etti ama aynı zamanda, yapamayacağımız, yapmak istemediğimiz şeyleri de istediklerini söylüyorlar” demişti.

Kristersson, daha sonra açıklamalarının “yanlış anlaşıldığını” belirterek Türkiye ile müzakerelerin çok iyi gittiğini ifade etmişti.