NATO'dan dev kuantum yatırımı

NATO İnovasyon Fonu (NIF), 5 milyon avroluk bir tohum turuna öncülük ederek kuantum teknolojisine ilk yatırımını duyurdu. Alıcı, benzersiz bir kuantum algılama teknolojisi geliştiren Southampton Üniversitesi yan kuruluşu Aquark Technologies.

Aquark'ın patentli soğuk atom sistemi, uydulardan bağımsız ve dolayısıyla GPS müdahalesi gibi dış müdahalelere karşı bağışık, alternatif bir konum, navigasyon ve zamanlama (PNT) cihazı olarak kullanılabilir.

HANTAL MANYETİK TUZAKLARDAN KURTULMAK

Aquark kendisini bir minyatürleştirme şirketi olarak adlandırıyor. Mikro üretim ve vakum teknolojisinde uzmanlaşmıştır. Ancak onu gerçekten farklı kılan şey, nötr atomları yakalamanın tamamen yeni yollarını bulmuş olması oldu.

İnsanlar bunu genellikle atomları manipüle etmek için manyetik alanlar kullanan manyeto-optik tuzak (MOT) adı verilen şeyi kullanarak yaparlar. Şirketin kurucu ortaklarından ve CEO'larından biri olan Andrei Dragomir, doktorası sırasında manyetik alanlar olmadan atomları tuzağa düşürmenin bir yolunu buldu.

Şirketin kurucu ortağı Alexander Jantzen, TNW'ye verdiği demeçte "Temel olarak zamanı 1980'lere geri aldık ve 'hey, bunu yapmanın daha iyi bir yolu var' diyerek bir nevi dallanıp budaklandık. Bu, manyetik alanlar gibi şeyler üzerinde çok fazla kontrole ihtiyaç duymadığımız için daha basit sistemler inşa etmemizi sağlıyor" diye konuştu.

Aquark'ın teknolojisi kuantum alanlarının geniş bir yelpazesine uygulanabilirken şirket şu anda "en hızlı getirilerin ve en büyük etkinin" bulunduğu kuantum algılamaya odaklanmaya karar verdi.

ÇİFT KULLANIMLI BİR BASAMAK TAŞI

NATO'nun ilgilenmesi durumunda, teknoloji için savunma uygulamalarının olduğunu söylemeye gerek yok. Ancak bu tür bir altyapı yükseltmesinden hemen faydalanabilecek diğer sektörler arasında veri merkezleri, telekomünikasyon ve finansal işlemler yer alır; bunlar da oldukça hassas konum ve zamanlamaya dayanıyor.

Savunma başvurusu daha önce diğer fon sağlayıcıları tereddüte düşürmüş olabilir ancak bu duruşun jeopolitik iklimle birlikte evrildiği görülüyor.

Dragomir yaptığı açıklamada "Kurumsal yatırımcılara bakmaya başladığımızda, birçoğu için ikili kullanımın yasak olduğu birçok etkileşimimiz oldu, ancak bu durum son bir yılda değişti" diye konuştu. Dahası hem sivil hem de askeri amaçlar için geçerli yönü, teknolojiyi daha ileriye götürme stratejisinin yalnızca bir parçası olduğunu da ekledi.