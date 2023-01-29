NATO'nun istihbarat yazılımı ihalesini Türk şirketi kazandı

NATO'daki karar vericiler ve komuta kademesi için haberleşme ve bilgi sistemlerinin temini, kurulumu ve idamesinden sorumlu NATO İletişim ve Bilgi Ajansının (NCI Agency), Teşkilat kapsamında istihbaratın yönlendirilmesi, toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasına yönelik açtığı iki önemli ihaleyi de STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin kazandığı bildirildi. NCI Agency, fiyat ve teknik yeterlilik değerlendirmesi sonucunda, NATO'ya üye ülkeler arasında açılan ve dünyanın önde gelen yazılım firmalarının katıldığı iki projede de STM'yi tercih etti.

STM proje kapsamında geliştireceği yazılımla, NATO komutanlıkları için istihbaratın yönlendirilmesi, toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasını sağlayacak. Dünyadaki tüm NATO karargahları ve üsleri, istihbarat akışlarını STM'nin geliştireceği ve modernize edeceği bu yazılımlar üzerinden yapacak. NATO'nun istihbarat altyapısını modernleştirecek INTEL-FS projelerinin yaklaşık 3,5 yıl sürmesi planlanıyor. Söz konusu projeler toplamda bir Türk firmasının NCI Agency ile imzaladığı en büyük ölçekli sözleşmelerden birisi olarak öne çıkıyor.

INTEL-FS geliştirme süreci, uygulanacak teknoloji ve sunacağı çözümlerle bünyesinde ilkleri barındıran bir proje olacak. Projeler, NATO için çevik (agile) yazılım yönetimiyle yazılacak ilk projeler arasında olma özelliği taşıyor. Proje, NATO'nun kendi platformu üzerinde geliştirilecek ve çalıştırılacak. Verilerin entegrasyonunu da içeren proje, mikro servis tabanlı, dağıtık yapıda ve genişleyebilir olacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tam bağımsız savunma sanayisi hedefleri doğrultusunda çıkılan yolda, bugün uluslararası kritik kurum ve kuruluşlara, yazılım alanındaki yetkinlerini de aktarma seviyesine ulaştıklarını söyledi.

Demir, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin NATO'dan yazılım alanında aldığı en büyük ihracat projelerinden biri olan INTEL-FS Projesi'nin hayırlı olmasını diliyor, projede emeği geçen arkadaşlarımı kutluyorum. Bilişim alanında oluşturduğumuz altyapı sonucunda firmalarımızın uluslararası arenada aldığı bu neticeler bizi memnun etmekle birlikte, sektörümüzün bundan sonra da büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Savunma sanayimiz, katma değeri yüksek ürün ve çözümlerle Türkiye'nin ihracat hedeflerine katkı vermeyi sürdürecektir."

(Kaynak: AA)