Navalny'nin annesi Putin'e yalvardı

Kaynak: Haber Merkezi
Navalny'nin annesi Putin'e yalvardı
Cezaevinde ölen ve cesedi henüz ailesine teslim edilmeyen muhalif lider Navalny'nin annesi Putin'e seslendi.

Ölen Rus muhalefet lideri Alexei Navalny'nin annesi Lyudmila Navalnaya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'den oğlunun cesedini gömebilmesi için teslim etmesini istedi.

Navalnaya, Navalny LIVE YouTube kanalında yayınlanan mesajda, "Beşinci gündür onu göremiyorum, bana cesedini vermiyorlar ve nerede olduğunu bile söylemiyorlar" dedi.

Anne Navalny, "Sana hitap ediyorum Vladimir Putin. Bu sorunu çözmek yalnızca size bağlıdır. Sonunda oğlumu göreyim. Alexei'nin cesedinin derhal bize teslim edilmesini talep ediyorum, böylece onu insanca gömebiliriz" ifadelerini kullandı.

Acılı anne Putin'e de aynı taleple resmi bir mektup da gönderdi.



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