Navigasyonun yönlendirdiği kadın sürücü kaldırıma çıktı

Esenyut’ta gece saatlerinde navigasyonun yönlendirdiği kadın aracıyla kaldırıma çıktı. Yola geri dönmekte zorlanan sürücüye kaldırıma neden girdiği sorulduğunda ise “navigasyon buradan gösteriyor” cevabını verdi.

KAYNAK: İHA
Navigasyonun yönlendirdiği kadın sürücü kaldırıma çıktı

Olay, geçtiğimiz Çarşamba saat 02.30 sıralarında Esenyurt Koza Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü bir kadın sürücü 34 DPB 159 plakalı aracı ile kaldırımdan giderek ilerlemeye çalıştı.

Kaldırımdaki saksı ve masaları gören kadın dururken sokak üzerindeki esnaf, kadına aracını neden kaldırımdan gittiğini sorunca “navigasyon buradan götürüyor, bakın” dedi.

Birkaç kez geri giderek yola çıkamaya çalışan kadın başaramayınca yardımına çevredeki bir vatandaş yetişti.

KAZAYA SEBEBİYET VEREBİLİRDİ

Araç kaldırımdan çıkartıldıktan sonra ise kadın otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.
Olayla ilgili konuşan işyeri sahibi İbrahim Şener, “Saat 02.30 sıralarında büfenin içinde bir anda bir ses duyup dışarı çıktık. Bir araba önümüzden kaldırımdan geçiyordu. Sürücü hanımefendi alkollüydü.

Alkolün etkisi ile zannedersem kaldırımdan girmiş. Allahtan yolun sonunda saksılar var. Yoksa devam edecekti ve yan dükkanda oturanlar vardı. Kazaya sebebiyet verebilirdi.

Bize ‘navigasyon beni buraya getirdi’ dedi. Çıkmak için kendisi denedi ama başarılı olamadı. Sonra çevreden bir arkadaş yardımcı oldu. O sayede gitti” dedi.

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
Son Haberler
Hatay'da depremde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği konutların kaçak müteahhiti Mehmet Özat yakalandı Gündem
Hatay'da depremde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği konutların kaçak müteahhiti Mehmet Özat yakalandı
Tokat’ta tefecilik operasyonu Yaşam
Tokat’ta tefecilik operasyonu
Borsa günün ilk yarısında geriledi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Atatürk’ün balmumu heykeli Berlin’de ziyarete açıldı Kültür Sanat
Atatürk’ün balmumu heykeli Berlin’de ziyarete açıldı
Atatürk olmasaydı ne olurdu. Celal Şengör anlattı Gündem
Atatürk olmasaydı ne olurdu. Celal Şengör anlattı
Biden: Ateşkes ihtimali yok Dünya
Biden: Ateşkes ihtimali yok
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşundayken bu durum bir kadının umrunda olmadı Video
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşundayken bu durum bir kadının umrunda olmadı