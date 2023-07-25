Nazan Öncel, evlilik teklifine verdiği cevapla şoke etti

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de bulunan bir sokağa isminin verilmesinden dolayı yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Nazan Öncel, şimdi ise bir hayranından gelen evlilik teklifine nasıl cevap verdiğini anlattığı bir video paylaştı.

Nazan Öncel, evlilik teklifine verdiği cevapla şoke etti

Nazan Öncel, hayranlarından aldığı evlilik teklifleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

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Öncel, "Nazo gel benimle evlen diyor. Gurur duydum şekerim de diyorum Ben üç otuzu devirmişim ne yapacaksın beni bu saatten sonra? dedim.

Karım ol diyor. Peki benim böyle bir arayış içerisinde olduğumu sana kim söyledi? Ben eskisini ve yenisini üç gün arayla kaybetmişim sen bunu bir daha düşün istersen diyorum arkasına bakmadan kaçıyor" dedi.

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"SULULUKLARI SEVMEM"

Sanatçı paylaşımına şu notu düştü:

''Son altı senedir birileri çıkıp evlen benimle diyor. Tamam da, da'sı var işte.

Yalnızlık Allah'a mahsustur ama bizim gibi maddi manevi özgürlüğünü eline almış insanların kimseye ihtiyacı yoktur. İşin aslı bu. Öte yandan ben çok sıkıcıyımdır, ciddiyetimi bilen bilir sululukları sevmem.

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