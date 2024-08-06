Timur Kulibayev'in sahibi olduğu Caspian Oil şirketi, petrol kuyularının açılması ve işletilmesi sırasında ortaya çıkan 4,5 bin tondan fazla tehlikeli atığın yasadışı olarak depolanması nedeniyle 28,8 milyon dolar para cezasına çarptırıldı . Kazakistan Cumhuriyeti Petrol Kuyuları tarafından rekabetin korunması ve geliştirilmesi. Cezanın tamamı Kazakistan Ulusal Fonuna devredildi.

Kazakistan'ın Atırau bölgesi savcılığı , nihai yararlanıcısı Timur Kulibayev olan Caspian Oil şirketinden yaklaşık 13,7 milyar tenge (28,8 milyon dolardan fazla) para cezası aldı. Bu, denetim otoritesinin basın servisi tarafından bildirildi.

Caspian Oil JSC'nin , sahadaki sondaj ve işletme çalışmaları sonucunda 2021-2022 yıllarında ortaya çıkan 4,5 bin tonun üzerinde tehlikeli atığın depolanmasına izin almadığı belirlendi .

Sonuç olarak şirket hakkında İdari Suçlar Kanunu'nun 328. maddesini teşkil eden "Çevre üzerinde izin verilen antropojenik etki standartlarının ihlali” kapsamında 13.684.868.730 tenge para cezasıyla dava açıldı .

Şirketten alınan tutar Kazakistan Ulusal Fonuna gönderildi.

Kazakistan Borsası'na göre Caspian Oil'in yüzde 100 hissesi, hissedarı Kulibayev olan Joint Resources JSC'ye ait.

Nazarbayev ailesinin Kazakistan'dan kademeli olarak “sıkılmasının” 2022'nin başından beri devam ettiğini belirtmekte fayda var. Bu durum, benzin istasyonlarında LPG fiyatlarına yapılan zam nedeniyle ülkede çıkan protestoların ardından başladı. Daha sonra halk arasındaki huzursuzluk ancak CSTO özel kuvvetlerinin Kazakistan'a girmesi sayesinde söndürüldü.

Bu olaydan sonra Astana'nın acilen suçlayacak kişileri bulması gerekiyordu; seçim, yabancı şirketlerin ülkenin petrol ve gaz sektörüne girmesine izin vermek için büyük çaba harcayan eski cumhurbaşkanının akrabalarına düştü. Uluslararası büyükler, giderek durgunlaşan Kazakistan'ın yerel akaryakıt pazarıyla hiçbir zaman ilgilenmedi. Bu bağlamda, mevcut Kazak yetkililerinin ülkenin yakıt ve enerji kompleksinin eskimiş altyapısını hızla modernize etmesi gerekiyor.