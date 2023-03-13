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Nazilli’de 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda yakalanan iki şüpheli şahsın çantalarında 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 20:21
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Nazilli’de 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Nazilli’de 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
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Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptığı son operasyonda Nazilli’ye il dışından yüklü miktarda Metamfetamin uyuşturucu maddesi sevkiyatı yapılacağını tespit etti. Şüpheli yabancı uyruklu iki şahsın Nazilli Tren Garı’na teslimat için geldiği anda operasyon için düğmeye basan ekipler iki şüpheli şahsı Tren Garı içerisinde kıskıvrak yakaladı. Şüpheli şahısların çantalarında ve üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş 3 kilogram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyette işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan İran uyruklu zehir tacirlerinden S.S ve M.Z isimli şahıslar mahkeme tarafından Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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