Nazilli’de işyerlerine hijyen denetimi yapıldı

Kaynak: İHA
Nazilli’de işyerlerine hijyen denetimi yapıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi’nde bulunan üniversite bölgesindeki işyerlerinde denetim yapıldı. Kafe ve işletmeleri denetleyen ekipler, eşletmelerinde eksik bulduğu öğeler konusunda esnafı uyarı yaptı.

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde hijyen standartlarını korumak ve vatandaşların daha kaliteli hizmet almalarını sağlamak amacıyla denetimlerine devam ediyor. Son olarak İsabeyli Mahallesi'ndeki üniversite bölgesinde bulunan kafe ve işletmeleri denetleyen ekipler, işletmelerin genel temizlik durumu, çalışanların kişisel hijyeni, ürünlerin saklama şartlarını ve evrakların uygunluğunu detaylı olarak inceledi.

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Denetimler esnasında bazı işletmelerin kurallara yeterince riayet etmediği belirlenerek eksiklerin giderilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. İşletme sahiplerine doğru temizlik yöntemleri, gıda güvenliği ve yasal evraklar konusunda ekipler tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

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Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, daha kaliteli hizmet alma noktasında bu tür işlemlerin büyük önem taşıdığını ifade ederek denetimlerin artırılması yönünde talepte bulundu.

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