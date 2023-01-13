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Nazım Hikmet Antalya'da anılacak

Konyaaltı Belediyesi, Nazım Hikmet Ran’ın doğum günü dolayısıyla 15 Ocak Pazar günü saat 20.00’de Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde etkinlik düzenleyecek.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 14:19
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Nazım Hikmet Antalya'da anılacak

Nazım Hikmet Antalya'da anılacak
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ANKA'da yer alan haberde, Konyaaltı Belediyesi, Nazım Hikmet Ran’ı, doğum gününde düzenleyeceği etkinlikle anmaya hazırlanıyor. Etkinlikte, Nazım Hikmet’in şiirleri ve şiirlerinden bestelenen şarkılar seslendirilecek. Etkinlik, 15 Ocak Pazar günü saat 20.00’de Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Nazım Hikmet’in Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Nazım Hikmet’i sadece ölüm yıl dönümünde değil doğumun gününde de anmak istiyoruz. O’nu 7’den 70’e herkesin bilmesini ve anlamasını önemsiyoruz” dedi.

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