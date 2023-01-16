Nazım Hikmet İzmir'de Genco Erkal'la anıldı

ANKA'da yer alan haberde, Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte, Türk şiirinin büyük ustası Nazım Hikmet Ran, 121. doğum gününde anıldı.



Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi’ndeki Nazım Hikmet sahnesinde düzenlenen etkinlikte, Dostlar Tiyatrosu oyuncuları Genco Erkal ile Tülay Günal sahne aldı. Oyuncular, Genco Erkal’ın uyarladığı 'Yaşamaya Dair' isimli oyunu, Gaziemirliler için sahneledi. Oyunda, Nazım Hikmet’in şiirlerine unutulmaz bir performansla yaşam veren Genco Erkal, izleyenleri bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Tülay Günal ise Zülfü Livaneli, Fazıl Say, Cem Karaca, Timur Selçuk, Edip Akbayram, Tarık Öcal, Tolga Çebi ve Nadir Göktürk gibi sanatçıların Nazım’ın şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirdi. Oyun sonunda Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda başta olmak üzere salonu dolduran Gaziemirliler, sanatçıları ayakta alkışladı.



Sanatçılara çiçek takdim ederek teşekkür eden Başkan Halil Arda, “Gaziemir’de tiyatronun duayen ismi Genco Erkal ile Tülay Günal’ı ağırladığım için çok mutluyum, çok guruluyum. Vatanını çok sevmesine rağmen ömrü sürgünlerde geçen, vatan toprağından çok uzakta yatan hürriyet şairi Nazım Hikmet’i büyük bir özlemle anıyorum. Türk Dili’nin büyük şairi Nazım Hikmet, bedenen aramızdan ayrılsa da eserleriyle yüzlerce yıl yaşamaya devam edecek. Bu etkinlikte emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

