Eserleriyle ses getiren şair Nazım Hikmet doğum gününde anıldı. Nazım Hikmet’in ve şiirleri hala sevilerek anılıyor. Peki, Nazım Hikmet kimdir? Nazım Hikmet eserleri neler?

Büyük şair Nazım Hikmet, 122 sene önce dünyaya geldi. Pek çok zorlukla mücadele eden Hikmet "vatan hainliğiyle" suçlandı, sürgüne gönderildi ve Moskova'da öldü.

NAZIM HİKMET KİMDİR?

Dünya çapında tanınan bir sanatçı, oyun yazarı, hikayeci ve anı yazarı olan Nazım Hikmet Ran, 15 Ocak 1902 tarihinde Selanik'te doğdu. Nazım Hikmet 3 Haziran 1963'te, Moskova'da yaşamını yitirdi.

"Romantik komünist" ve "romantik devrimci" gibi çeşitli adlarla anılan Nazım Hikmet, siyasi görüşleri nedeniyle sık sık tutuklandı ve yetişkin yaşamının büyük bir kısmını hapiste veya sürgünde geçirdi.

Nazım Hikmet'in eserleri kırktan fazla dile çevrildi ve birçok ödül kazandı. Yasaklı olduğu dönemlerde farklı takma isimler kullanarak eserler üretti; "Orhan Selim," "Ahmet Oğuz," "Mümtaz Osman," ve "Ercüment Er" bunlardan bazılarıdır. "İt Ürür Kervan Yürür" eseri ise Orhan Selim imzasıyla kaleme alındı.

Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı olarak kabul edilen Nazım Hikmet, çağdaş Türk şiirinin önde gelen isimlerinden biridir. Şiirleri yasaklanan ve pek çok eseri nedeniyle 11 farklı davadan yargılanan Nazım Hikmet, İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde toplamda 12 yıl kadar hapis cezası çekti.

1951'de Türk vatandaşlığından ayrılan Ran, vefatından 46 yıl sonra, 5 Ocak 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla bu işlemin reddedildiği bilgisine ulaşıldı. Nazım Hikmet'in mezarı ise Moskova'da bulunmaktadır.

NAZIM HİKMET ESERLERİ NELER?

Nazım Hikmet, Türk edebiyatının önemli şairlerinden biridir ve birçok önemli eseri bulunmaktadır. İşte Nazım Hikmet'in bazı önemli eserleri:

"Hasretinden Prangalar Eskittim" (1938): Nazım Hikmet'in şiirlerini topladığı, onun en bilinen ve etkileyici eserlerinden biridir.

"Şeyh Bedreddin Destanı" (1936): Osmanlı dönemindeki düşünsel bir isyanı konu alan ve Nazım'ın epik şiirlerinden biridir.

"Sesini Kaybeden Şehir" (1953): Nazım Hikmet'in 1950 sonrasındaki şiirlerinden oluşan bir eserdir. Bu dönemde yaşadığı hapislik ve sürgün gibi zorlu deneyimlerin etkilerini içerir.

"Kuvâyi Milliye Destanı" (1933): Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini anlatan bir destandır.

"Beni Yüceltenden" (1947): Bu eser, Nazım Hikmet'in 1946-1947 yılları arasındaki siyasi mahkemelerdeki savunmalarını içerir.

"Varan 2" (1966): Nazım Hikmet'in yaşadığı sürgün dönemine ve dünya çapındaki dolaşımına dair şiirler içeren bir kitaptır.

"Güvercinin Anlamı" (1958): Nazım'ın şiirlerini içeren bir diğer önemli eseridir.

"Memleketimden İnsan Manzaraları" (1934): Bu eser, Nazım Hikmet'in memleketi olan Türkiye'den manzaralar içerir.

Bu eserler, Nazım Hikmet'in şiir, destan, deneme ve hikayelerini içeren geniş bir yelpazede yazdığı önemli çalışmalardan sadece birkaçıdır. Nazım Hikmet'in eserleri genellikle toplumsal sorunlara, aşka, insan haklarına ve özgürlüğe duyduğu derin duyguları içermektedir.