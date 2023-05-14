Nazlı ne demek? Nazlı isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Nazlı da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerdendir. Peki, Nazlı ne demek? Nazlı isminin anlamı nedir?

Nazlı ne demek? Nazlı isminin anlamı nedir?

Nazlı adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Nazlı isminin anlamını araştırıyor. Peki, Nazlı ne demek? Nazlı isminin anlamı nedir?

NAZLI NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Nazlı ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, ısrar bekleyen, işveli, edalı.

- Üstüne titrenilerek, değer verilerek

- Özen isteyen, nazik.

- Sağlığını, dayanıklılığını çabuk yitiren.

NAZLI İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Nazlı ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Nazlı adını koymak caizdir.

NAZLI İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Nazlı adındakilerin maddi olarak; para yönetimi, para biriktirme gibi konularda oldukça iyidir. Bu özelliği onu finans, banka, borsa gibi işlerde öne çıkarabilir.

Nazlı isimli kişiler finans konusundaki başarısı sayesinde yaptığı işte önemli bir yere gelebilir veya kendi işini kurarak başarılı olabilir. Maddi konfora düşkündür, bunu abarttığı takdirde sorun yaşamaya başlar.

Organizasyon ve yönetim becerisi oldukça gelişmiştir.

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