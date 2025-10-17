31 yaşında olan Nazlı Kayı magazin gündemine damga vuran bir düğünle Hacı Sabancı ile dünyaevine girmişti. Çiftin evliliğinden Arzu Alara adında bir kız çocukları dünyaya geldi. Gösterişli yaşantıları ve iş dünyasında attıkları adımlarla adından söz ettiren Sabancı ailesi gündemden düşmüyor.

Hacı Sabancı hakkında açılan babalık davasının beraberinde getirdiği iddialar nedeniyle bir süre evliliğinde zor bir dönem yaşamıştı. DNA testi sonuçları, çiftin evliliği hakkında ortaya atılan iddiaları alevlendirmiş ancak Nazlı Sabancı olayı büyük bir titizlikle sosyal mecralardan uzak tutmuştur.

Sosyal medyada aktif olarak yaptığı paylaşımlarla ön plana çıkan Nazlı Sabancı köklü bir eğitim geçmişine sahip olmasıyla da adından söz ettiriyor.

Bu kez yaptığı paylaşımla öğrencileri sevindiren Sabancı, üniversite öğrencisi genç kızların giyim ihtiyaçlarına destek olmak için kendi kıyafetlerini satışa çıkardığını açıkladı. Sabancı’nın bu paylaşımı bazı takipçileri tarafından takdir toplarken bazı takipçilerinin de negatif yorumları gözlerden kaçmadı.



Nazlı Sabancı kıyafetleri ve kendine özgü giyim tarzıyla davetlerde ve etkinliklerde ilgi odağı olmayı başaran aile üyelerinin arasında yer alıyor.

Paylaşıma çok sayıda yorum gelirken, yardımın nasıl yapılacağına yönelik herhangi bir detay ise henüz paylaşılmadı. Ünlü isimin son dönemlerde abarrtılı paylaşımlardan kaçınarak deyim yerindeyse kabuğuna çekilmesi ise merak uyandırıyor. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi olan Sabancı zaman zaman paylaşımlarına kısa molalar veriyor.