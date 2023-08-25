Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çiftinden kızlarıyla ilk aile pozu geldi

Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021'de Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında sade bir nikahla mutluluğa ‘evet’ demişti. Çift, 25 Haziran 2022'de ise Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün yapmıştı. Sosyetik güzel, geçtiğimiz mart ayında ise hamile olduğunu duyurmuştu.

Ünlü çiftten müjdeli haber, 15 Ağustos'ta geldi. Nazlı Sabancı, Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi’nde bebeğini kucağına aldı. Haberi alır almaz tüm Sabancı ailesinin hastaneye geldiği öğrenildi.

BABAANNESİNİN İSMİNİ VERDİLER

Kızları sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen çift, bebeklerine Hacı Sabancı'nın annesi Arzu'nun adını verdi. İkilinin çocuğunun tam adı, Arzu Alara Sabancı oldu.

AİLECE İLK PAYLAŞIM

Instagramda 381 bin takipçisi bulunan Nazlı Sabancı, eşi Hacı ve kızı Arzu Alara ile ilk aile fotoğraflarını paylaştı. Bebeğinin yüzünü göstermeyi tercih etmeyen sosyetik güzel, gönderisine; "Kelimeler kifayetsiz" mesajını yazdı.

Kısa sürede 70 binden fazla beğeni alan Sabancı'nın bu paylaşımına; "Maşallah size", "Güzelliklerle büyütün" ve "Tebrikler" gibi 2 bine yakın yorum yapıldı.