Nazlı Sabancı'dan karnı burnunda poz

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı (Kayı), Ekim 2021'de Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında nikâh masasına oturmuştu.

Çift, Haziran 2022'de de Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle evlenmişti.

Çift, geçtiğimiz haftalarda ise bebek bekledikleri müjdesini vermişti. Eşi Hacı Sabancı'yla bir davete katılan Nazlı Sabancı, yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan sosyetik güzel, eşi Hacı Sabancı ile katıldığı bir davetten karelerini yayınladı.

Siyah elbisesiyle poz veren Nazlı Sabancı'nın büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı. 5 aylık hamile olan Sabancı'nın karelerine beğeni yağdı.

