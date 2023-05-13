Nazlı Sabancı'dan karnı burnunda poz

Eşi Hacı Sabancı'yla bir davete katılan Nazlı Sabancı, yeni karelerini takipçileriyle paylaştı. 5 aylık hamile olan Sabancı’ın fotoğraflarına yorum yağdı.

Nazlı Sabancı'dan karnı burnunda poz

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı (Kayı), Ekim 2021'de Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında nikâh masasına oturmuştu.

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Çift, Haziran 2022'de de Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle evlenmişti.

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Çift, geçtiğimiz haftalarda ise bebek bekledikleri müjdesini vermişti. Eşi Hacı Sabancı'yla bir davete katılan Nazlı Sabancı, yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.

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İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan sosyetik güzel, eşi Hacı Sabancı ile katıldığı bir davetten karelerini yayınladı.

Siyah elbisesiyle poz veren Nazlı Sabancı'nın büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı. 5 aylık hamile olan Sabancı'nın karelerine beğeni yağdı.

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