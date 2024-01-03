NBA'de 6 maçtır kaybetmeyen Celtics'i Thunder durdurdu

NBA’de 6 maç oynandı. Doğu Konferansı’nın zirvesindeki Celtics, Thunder’ın konuğu oldu. Ev sahibi ekip, 6 maçlık galibiyet serisine son verdiği rakibini 127-123 yendi ve 23. kez kazandı.

Thunder’da Shai Gilgeous-Alexander 36 sayı, 7 asist, 6 ribauntla yıldızlaştı. Josh Giddey 23 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Jalen Williams 16 sayıyla katkı sağladı.

Anadolu Efes’ten Thunder’a transfer olan Vasilije Micic ise 10 dakika sahada kaldığı maçta 3 sayı, 5 asist, 1 ribaunt üretti.

Celtics’te ise Kristaps Porziņgis ve Jayson Tatum “double double” yaparak 34 sayı, 10 ribaunt ve 30 sayı, 13 ribauntla oynadı.

EMBIID TRIPLE DOUBLE İLE DÖNDÜ

Sakatlığı sona eren ve parkeye çıkan Joel Embiid'in 31 sayı, 15 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı maçta Philadelphia 76ers, evinde Chicago Bulls'u 110-97 devirdi.

76ers'ta Tyrese Maxey 21 sayı, 5 ribaunt, Tobias Harris 20 sayı, 8 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Andre Drummond'ın 11 sayı, 17 ribauntla "double double" yaptığı Bulls'ta ise DeMar DeRozan 16 sayı, 4 ribaunt, Ayo Dosunmu 15 sayıyla oynama başarısı gösterdi.

TOPLU SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 110-97

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 106-98

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 112-85

Oklahoma City Thunder-Boston Celtics: 127-123

Golden State Warriors-Orlando Magic: 121-115

Sacramento Kings-Charlotte Hornets: 104-111